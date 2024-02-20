Флоренс Пью заподозрили в романе с Полом Мескалем

Ранее фанаты решили, что молодой актер встречается с Анджелиной Джоли. Но это оказались только слухи.

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Флоренс Пью и Пол Мескаль вызывают слухи о романе. Актеров видели на вечеринке вместе после блестящей церемонии вручения премии BAFTA. Ранее Мескаль проводил время с Анджелиной Джоли, но как фанатам не хотелось, чтобы между ними что-то было, похоже, их связывали только профессиональные отношения. Об этом пишет

Таблоиды пишут, что Флоренс Пью привлекла внимание звезды сериала "Нормальные люди" Пола Мескаля.

Флоренс Пью направляется на вечеринку Netflix Фото: Getty Images

Сообщается, что пара наслаждалась обществом друг друга после вручения кинопремии BAFTA в Королевском фестивальном зале в Лондоне в воскресенье.

Звезда "Не волнуйся, солнышко", сбежала с вечеринки Universal, проходившей в отеле Nomad в Ковент-Гарден, и уехала в час ночи, а в 1:30 отправилась на вечеринку Netflix в модном клубе "Пожарная часть Чилтерна", где она осталась на ночь.

Она отлично провела там время, общаясь с Полом и другими звездами, включая Розамунд Пайк, Лили Джеймс и Сашу Барона Коэна.

Пол Мескаль на вечеринке Netflix Фото: Getty Images

Это произошло после того, как на прошлой неделе Флоренс и Пола видели вместе за ужином в Нью-Йорке.

Источник сообщил: "Флоренс и Пол вращаются в одних и тех же кругах и уже некоторое время являются друзьями. Если бы их дружба переросла во что-то более романтичное, никто бы не удивился".

Недавно Флоренс Пью рассталась со своим бойфрендом, фотографом Чарли Гучем. Это произошло в октябре прошлого года.

А Пол Мескаль разошелся со своей девушкой, певицей Фиби Бриджерс и даже успел зарегистрироваться в приложении для знакомств.

Напомним, ранее Натали Портман и Пол Мескаль появились вместе на обложке журнала Variety. Мескаль снялся в драме "Незнакомцы", а Портман — в картине "Май, декабрь". Актеры активно продвигали свои работы перед их премьерами.