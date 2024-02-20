Какая одежда из гардероба старит женщин

Гардероб зрелой женщины, как правило, состоит из универсальных и вневременных вещей, которые отражают ее личный стиль и утонченность. Он часто включает в себя пиджаки, классические блузы, хорошо сидящие брюки, элегантные платья, удобную, но стильную обувь и яркие аксессуары.

Related video

Для зрелой женщины важно выбирать вещи, которые подчеркивают ее фигуру, придают ей уверенности и соответствуют ее стилю жизни. Кроме того, нейтральные цвета и несколько модных вещей могут помочь сохранить ее гардероб привлекательным и интересным. Фокус подготовил подборку вещей, которые старят зрелых женщин и от которых лучше избавиться.

Оверсайз

Одежда оверсайз — это стиль моды, который предполагает ношение вещей большего размера, чем обычно. Это могут быть футболки, свитера или даже куртки, которые имеют визуально большой силуэт. Этот тренд стал очень популярным последние годы.

Конечно в женском гардеробе одежда оверсайз может иметь преимущества, например, она комфортна и дает возможность быть более подвижной. Кроме того, большая одежда часто успешно скрывает некоторые недостатки фигуры. Однако чрезмерно большие вещи могут добавить женщине возраста. Особенно стоит избегать одежды оверсайз женщинам с большими размерами одежды. Такой стиль в вашем гардеробе сделает вас еще больше в глазах других.

Яркие цвета

Неоновые цвета одежды последние годы стали довольно популярным трендом в моде. Эти яркие оттенки, такие как неоновый розовый, зеленый, апельсиновый, желтый и многие другие, привлекают внимание и добавляют энергии внешнему образу. Однако, не для всех женщин эти цвета актуальны. Например, зрелым женщинам лучше избегать сочетания неоновых цветов в своем гардеробе. Если для молодежи это яркий и смелый вариант, то для зрелой женщины это не лучший выбор. Неоновые цвета добавляют зрелым женщинам еще несколько лишних лет.

Читайте также: Трендовые джинсы на 2024 год: как выглядят актуальные варианты

Платья и юбки с баской

Обычно это вариант высокой юбки, или приталенного платья на котором пришита дополнительная деталь (баска) в области талии или бедер. Этот вариант дизайна длительное время был в моде, поэтому его часто можно найти в гардеробе многих женщин. Однако по мнению многих модных экспертов, стиль "баска" может сделать женщину старше, чем она есть на самом деле. Особенно, стоит быть осторожным с этим дизайном женщинам зрелого возраста. Поскольку, в зрелом возрасте женщины чаще всего имеют широкие бедра, а декорация баски находится именно на бедрах, то визуально эта одежда будет делать женщину еще больше и добавлять несколько лишних лет.

Блузы с принтами

Женщинам в зрелом возрасте лучше держаться подальше от блуз с насыщенными и чрезмерными принтами, это же касается и футболок и кофт. Чрезмерное количество принтов способно добавить десяток лишних лет, которые являются не лучшим вариантом для зрелой женщины.

Также стоит забыть о рюшиках, рукавах летучие мыши, вырезных цветах на шее или на талии.

Короткие юбки

Конечно возраст это условность, однако все же женщинам за 40 лучше избегать коротких юбок. Такая одежда может выглядеть неуместно, вульгарно и вместо желаемой сексуальности и молодости, наоборот может добавить женщине еще больше лет чем ей есть на самом деле.

Декольте

Женщины — обладательницы элегантного и сексуального бюста, который всегда стараются демонстрировать как свою изюминку. Однако, после 40 лет с откровенным декольте лучше не экспериментировать. Это не значит, что вы должны спрятать все свои части тела, нет. Наоборот, главное правильно подобрать вырез на груди. Слишком открытое декольте способно испортить привлекательный образ женщины после 40. С возрастом кожа женщины теряет упругость, поэтому иногда декольте может быть не уместным.

Джинсы-скинни

Джинсы-скинни — это стильные тесные джинсы, которые имеют узкие ножки, чтобы подчеркнуть формы ног. Этот вид джинсов является очень популярным в модной индустрии и среди молодежи. Однако этот вариант джинсов категорически не стоит одевать женщинам после 40 лет. Этот фасон может выглядеть нелепо и неуместно. А еще он не сделает вас моложе, а наоборот добавит еще лишних лет.

Напомним, ранее мы писали, какие женские кроссовки будут модными в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, о ярких идеях сине-желтого маникюра, который будет выглядеть стильно.