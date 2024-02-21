Бьянка Цензори и Канье Уэст снова появились в Италии: чем они отличились в этот раз

Вместе с Уэстом и его женой на футбольный матч пришел коллега репера Тай Долла Сайн. Недавно они выпустили совместный альбом "Vultures 1".

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46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 29-летняя жена Бьянка Цензори вместе с коллегой музыканта Тай Долла Сайном (Ty Dolla $ign) посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Атлетико Мадрид" в Милане, сообщает Daily Mail.

В этот раз пара учла прошлые уроки, когда в Италии их захейтили за чрезмерно откровенные ансамбли девушки и их непристойное поведение. В этот раз пара появилась в более приличном виде, насколько это вообще возможно.

На трибунах Канье сидел в маске, которая полностью закрывала все его лицо и голову.

Бьянка появилась на матче непривычно одетой: на ней был длинный кожаный плащ, который полностью закрывал ее тело. Очевидцы заметили, что хоть она и улыбалась на реплики Канье, все остальное время выглядела слегка растеряной и иногда даже грустной.

Пара появилась на публике менее чем через две недели после того, как Канье и Тай выпустили альбом "Vultures 1", возглавивший чарт Billboard 200 Albums Chart после заглавного сингла "Carnival".

За первую неделю сингл собрал 23,5 миллиона прослушиваний, возглавив чарт Billboard Streaming Songs.

Кроме того, в композициях "Carnival" и "Stars" с "Vultures 1" присутствует бэк-вокал, исполненный хорами фанатов Nerazzuri Curva Nord. Последние связаны с ультрас "Интера".

В результате игры "Интер" одержал победу со счетом 1:0. Итальянская команда сплотилась после гола Марко Арнаутовича на 79-й минуте и вышла на ответный матч с преимуществом. "Интер" занял второе место в группе D и вышел в плей-офф. Выиграв три матча и сыграв вничью в остальных групповых матчах, "Интер" финишировал за "Реалом Сосьедад" из-за разницы мячей.

"Атлетико Мадрид" занял первое место в группе E с результатом 4–2 и 14 очками. Итальянский клуб "Лацио" также вышел из группы с 10 голами.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори и Канье Уэст, которые недавно сильно поссорились, снова переживают семейную идиллию.