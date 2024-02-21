Телеведущая Марина Аристова после 13 лет брака развелась с экс-депутатом Юрием Аристовым

Юрий и Марина пробыли в браке 13 лет. У них родилось двое общих детей. Кроме того, оба имеют детей от предыдущих браков. Еще полгода назад пара вместе отдыхала на Мальдивах, из-за чего впоследствии Юрий потерял мандат депутата. Сейчас же против него возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

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Телеведущая, блогер и экс-участница шоу "Холостяк" Марина Аристова призналась, что уже неделю как разведена со своим 48-летним мужем, экс-депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым. Подробностями смены статуса из замужней женщины в разведенную Марина поделилась на своей странице в инстаграм.

В частности, телеведущая опубликовала черно-белые фото, на которых она улыбается и одета в джинсы и белую футболку с надписью "Свободная". Под фотографиями Марина призналась, что уже официально разведена со своим, теперь бывшим, мужем Юрием. Как выяснилось, пара официально расторгла брак еще в середине января 2024 года, однако публично об этом не говорила.

Марина решила не держать в тайне смену статуса и сообщила публично о том, что снова свободна.

Известно, что отношения Марины и Юрия длились 13 лет. За это время в браке родилось двое детей — Маша и Роберт. Однако Юлия также имеет и старшую дочь от предыдущих отношений. У Юрия также есть ребенок от предыдущего брака.

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В заметке телеведущая поблагодарила бывшего мужа за опыт и самых лучших детей, однако в подробности вдаваться не захотела. Марина Аристова не озвучила причины разрыва с мужем, но судя по подписи под фото, пара все же разошлась мирно.

Стоит отметить, что еще летом 2023 года пара засветилась на отдыхе на Мальдивах. Из-за этого Юрий вынужден был сложить депутатский мандат, поскольку ситуация получила большую огласку, из-за незаконного выезда за пределы Украины в условиях войны. Уже в июне против депутата завели уголовное дело о внесении должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анна Тринчер развелась с Александром Волошиным спустя год после свадьбы. Кроме этого, 62-летний ресторатор Савелий Либкин развелся со своей 30-летней женой.