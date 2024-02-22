22 февраля 2024 года: мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в старых изношенных вещах. Считалось, что они притягивают болезни.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий был начальником 70 воинов. Он отказался от идолопоклонства и отдал свою верность Христу вместе с Маврикием. Царь Максимиан, возмущенный их отказом, устроил судилище, где эти мученики были подвергнуты мучениям. Они оставили нам пример преданности Богу и мужества перед преследованиями.

Что нельзя делать 22 февраля:

проводить время в одиночестве;

убивать пауков в доме;

ходить в старых изношенных вещах;

выяснять отношения в семье.

Народные приметы и поверья:

туман — к дождливому лету;

сильный ветер — к теплому сентябрю;

мороз и солнце — к жаркому лету.

День ангела празднуют:

Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор

Родились сегодня:

1788 — Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма

1806 — Лев Боровиковский (ум. 1889), украинский поэт, баснописец и переводчик, реформатор системы стихосложения

А также в этот день:

1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $)

2000 — отменено положение о смертной казни в Украине