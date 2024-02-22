22 февраля 2024 года: мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в старых изношенных вещах. Считалось, что они притягивают болезни.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых. Святой Маврикий был начальником 70 воинов. Он отказался от идолопоклонства и отдал свою верность Христу вместе с Маврикием. Царь Максимиан, возмущенный их отказом, устроил судилище, где эти мученики были подвергнуты мучениям. Они оставили нам пример преданности Богу и мужества перед преследованиями.
Что нельзя делать 22 февраля:
- проводить время в одиночестве;
- убивать пауков в доме;
- ходить в старых изношенных вещах;
- выяснять отношения в семье.
Народные приметы и поверья:
- туман — к дождливому лету;
- сильный ветер — к теплому сентябрю;
- мороз и солнце — к жаркому лету.
День ангела празднуют:
Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор
Родились сегодня:
1788 — Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма
1806 — Лев Боровиковский (ум. 1889), украинский поэт, баснописец и переводчик, реформатор системы стихосложения
А также в этот день:
1819 — в Вашингтоне подписан Договор Адамса — Ониса согласно которому Флорида перешла от Испании к США (была продана за 5 млн $)
2000 — отменено положение о смертной казни в Украине