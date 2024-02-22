Натали Портман резко отреагировала на слухи о расставании с Бенджамином Мильпье (фото)

Знаменитости официально не комментировали домыслы в сети, однако стали выходить на публику без обручальных колец. Звезда экрана некоторое время проживала с детьми в Европе.

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Американская актриса, звезда фильма "Леон" и "Черный лебедь" Натали Портман терпеть не может сплетни о своем замужестве. Об этом актриса сказала в новом интервью Vanity Fair.

С лета 2023 года появились сообщения о том, что 42-летняя Портман и 46-летний французский хореограф, от которого у нее двое детей, расстались. Пара не подтвердила и не опровергла это.

Натали Портман с мужем Бенджамином Мильпье Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос о постоянных слухах о том, что она рассталась с мужем Бенджамином Мильпье, с которым прожила 11 лет, актриса "Май-декабрь" ответила журналистам: "Это ужасно, и у меня нет желания этому способствовать".

Что известно о Натали Портман

Натали Портман (урожденная Натали Хершлаг, по некоторым источникам — Нета-Ли Хершлаг) — американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссер, сценаристка и продюсер. Родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме, Израиль. Портман в 8 лет стала вегетарианкой. Она закончила психологический факультет Гарвардского университета. Читала лекции в Колумбийском университете на тему противодействие терроризму. Во время учебы не прекращала актерскую деятельность.

У нее очень интересная семья. Отец актрисы — специалист по лечению бесплодия и репродуктивной эндокринологии, профессор. Мать — бывшая домохозяйка, а сейчас — агент Натали. Предки актрисы по материнской линии — евреи из Российской империи и Австро-Венгрии (они иммигрировали в США из села Кавске (ныне Стрыйский район, Львовской области) и изменили фамилию с Эдельштейн на Стивенс), а по отцовской линии — из Румынии и Польши. Дед Натали по отцовской линии, родители которого погибли в Освенциме, был профессором экономики в Израиле, а ее прабабушка румынского происхождения была оперативником британской разведки во время Второй мировой войны. Сценический псевдоним "Портман" — фамилия предков актрисы со стороны бабушки по материнской линии, Бернис Стивенс (в девичестве Гурвич).

Во время съемок фильма "Черный лебедь" Натали начала встречаться с танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье, французским евреем по происхождению. 27 декабря 2010 года представители актрисы сообщили прессе, что Натали и Бенжамен обручились и ждут ребенка. 14 июня 2011 года Натали родила сына, Алефа Мильпье-Портмана[. 4 августа 2012 года Портман и Мильпье поженились. 22 февраля 2017 родилась дочь Амалия Мильпье-Портман.

Натали Портман с мужем Бенджамином Мильпье Фото: Getty Images

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что Натали Портман появилась на публике без обручального кольца. После месяцев слухов о разводе звезды с мужем из-за его измены актриса вышла на публику без обручального кольца.