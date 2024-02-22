Гений трансформаций: Кристиан Бейл изменился до неузнаваемости ради новой роли (фото)

Актер готовится к роли Франкенштейна в одноименном фильме. Ему не впервой вживаться в образ.

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50-летний британский оскароносный актер Кристиан Бэйл, который прославился не только своими ролями в кино, но и физическими перевоплощениями для ролей, снова изменился до неузнаваемости. В сети появилось фото звезды, где он перевоплотился, чтобы сыграть Франкенштейна в новом фильме Мэгги Джилленхол.

Актера заметили со свежевыбритой головой, когда он направлялся за кофе в Брентвуд. Он был в черной толстовке с капюшоном, сине-серых брюках и черных кроссовках на белой подошве. Образ завершали черные солнцезащитные очки Ray-Ban.

Новый образ Кристиана Бэйла

Съемки "Франкенштейна" должны начаться в ближайшее время. Бэйл впервые присоединился к проекту еще в августе, когда режиссер Мэгги Джилленхол, снявшая свой второй полнометражный фильм после получившего признание критиков дебюта "Пропавшая дочь", собрала вокруг себя весьма впечатляющий актерский состав.

Вместе с Бэйлом, в картине сыграют Джесси Бакли, Аннетт Бенинг, Пенелопа Крус и Питер Сарсгаард, муж режиссера.

Впервые о том, что ему нужно будет стать лысым, Бейл упомянул во время церемонии закладки фундамента приютов в Калифорнии.

"На следующей неделе мне придется побрить голову для фильма. Я попросил их позволить мне воздержаться от этого, но все говорили: "Что не так с Бэйлом? Что с ним?" Я сказал: "Просто позвольте мне пройти через новаторские работы, а затем я пойду присоединиться к вам". Я буду работать с замечательной Мэгги Джилленхол, Джесси Бакли и многими талантливыми актерами в актерском составе. Мне приходится вставать на стойку, ломать кости и есть много витаминов или чего-то еще, чтобы попытаться вырасти", — пошутил Бэйл.

Актеру не привыкать к тщательной подготовке: он, как известно, похудел более чем на 27 килограммов, чтобы сыграть истощенного Тревора Резника в фильме 2004 года "Машинист".

Все трансформации Кристиана Бэйла

Ему также пришлось снова набрать весь этот вес, чтобы сыграть главную роль в фильме "Бэтмен: Начало" 2005 года, а затем снова сбросить 13 килограммов ради роли Дикки Эклунда в фильме "Боец" 2010 года.

Совсем недавно Бэйл озвучил английскую версию любимого японского анимационного фильма "Мальчик и цапля".

Он также сыграет главную роль в фильме "Церковь опасной жизни", основанном на реальной истории Джона Ли Бишопа, пастора мегацеркви, который в конечном итоге стал торговать наркотиками для мексиканского картеля. Мужчину поймали на границе в 2017 году, осудили и приговорили к пяти годам тюремного заключения в 2018 году, хотя он отсидел всего три года и был освобожден в 2021-м.

Ранее Фокус писал, кто еще, кроме Бейла, экстремально худел и толстел ради роли.