Стивен Спилберг рассказал, кто его поддерживал во время съемок фильма "Список Шиндлера"

Режиссер поделился, что съемки "Списка Шиндлера" оказали на него сильное эмоциональное воздействие. Каждую пятницу Спилбергу звонил известный актер, который всячески пытался поднять ему настроение.

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Знаменитый американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг сообщил, что его покойный приятель актер Робин Уильямс звонил ему каждую неделю, чтобы подбодрить, пока он снимал свой фильм о Холокосте 1993 года "Список Шиндлера". Об этом Спилберг рассказал в интервью Hollywood Reporter, посвященном 30-летию фильма, который был снят в Кракове, Польша, в 1993 году.

Дружба Спилберга с Уильямсом началась в фильме 1991 года "Крюк", который снял Спилберг и в котором Уильямс был показан в образе взрослого Питера Пэна.

Джулия Робертс (слева направо), Стивен Спилберг и Робин Уильямс на съемках фильма "Крюк", 1991 год. Фото: Getty Images

Фильм, получивший семь премий "Оскар" на 66-й церемонии вручения премии "Оскар" в 1994 году, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" (для Спилберга), рассказывает историю немецкого промышленника Оскара Шиндлера (его сыграл актер Лиам Нисон), который спас тысячи евреев от нацистов во время Холокоста, используя их труд на своих фабриках.

"Робин знал, как тяжело мне было в этом фильме, и раз в неделю, каждую пятницу, он звонил мне по телефону и разыгрывал для меня комедию. Через 10 или 20 минут, когда слышал, как я громко смеюсь, он ложил трубку", — сказал Спилберг.

Спилберг сказал, что съемки "Списка Шиндлера" оказали на него сильное эмоциональное воздействие: "Тяжелые дни были за пределами моего воображения, а легкие дни никогда не были легкими. Все, что мы снимали в Освенциме вместе с женщинами, когда женский поезд переводили в Освенцим, это было самым тяжелым".

По его словам, в перерывах его жена Кейт Кэпшоу всегда была рятом с ним: "Часто я был просто развалиной. Кейт всегда сидела со мной, позволяла мне рассказывать мне о своих чувствах или просто позволяла мне молчать, и она молчала. Мы сидели и смотрели друг на друга. Эмоционально это было самое тяжелое, что я когда-либо делал как режиссер".

Робин Уильямс — актер, получивший "Оскар" за роль в фильме "Умница Уилл Хантинг", покончил жизнь самоубийством в 2014 году в возрасте 63 лет.

Актер и друг Стивена Спилберга Робин Уильямс Фото: Getty Images

Напомним, 14 февраля сообщалось, что на ланче оскаровских номинантов сделали забавное фото Стивена Спилберга. Стивен Спилберг выглядел одиноким, когда сидел один за столом в начале ланча номинантов на "Оскар". Впрочем, после того, как было сделано фото, к режиссеру подсели его коллеги.