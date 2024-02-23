Джордж и Амаль Клуни отправились на свидание во Францию (фото)

Ходят слухи, что звездные супруги окончательно переехали на Лазурный берег. К тому же, недавно их недвижимость в Англии сильно пострадала.

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62-летнего американского актера Джорджа Клуни и его жену Амаль, 46, заметили на свидании на Лазурном берегу. Об этом пишет Daiy Mail.

Супруги отправились на юг Франции, где они, как известно, владеют резиденцией в сельской местности Прованса. Джордж был в джинсах и темной куртке в сочетании с кепкой и солнцезащитными очками, а его возлюбленная появилась в джинсах-клеш с разрезом. Образ она сочетала с балетками, черной футболкой и кожаной курткой, а также стильными солнцезащитными очками.

Голливудский актер и британская юрист наслаждались прогулкой и поездкой по идиллической местности на Лазурном берегу.

Джордж и Амаль Клуни

Пройдя по дороге рука об руку, супруги сели в Mercedes-Benz AMG E53 Coupe Джорджа Клуни стоимостью 69 тысяч фунтов стерлингов.

Звездная пара жената с 2014 года. Церемония прошла в Венеции, куда актер и его возлюбленная часто любят возвращаться.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Джордж и Амаль, которые воспитывают близнецов Эллу и Александра, были вдали от своего английского загородного особняка. Как известно, недавно недвижимость стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов сильно пострадала от наводнения.

Также Фокус писал о секрете крепкого брака Джорджа и Амаль Клуни.