У Джорджа и Амаль Клуни пополнение в семье (фото)

Звездную пару заметили в деревне на юге Франции. К ним присоединился сенбернар Нельсон, который стал подарком Амаль от мужа.

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62-летнего американского актера Джорджа Клуни заметили на свидании с его женой Амаль, которая недавно отметила 46-летие, на юге Франции. Об этом пишет Daily Mail.

К ним присоединился новый домашний любимец. Звездная пара недавно стала владельцами сенбернара по имени Нельсон, который, как говорят, стал неожиданным подарком от Джорджа его возлюбленной на день рождения, который она отпраздновала 3 февраля 2024 года.

Супруги вывели Нельсона на прогулку по живописным улицам деревни Котиньяк на юге Франции.

Амаль даже пыталась поднять щенка. Она выбрала для семейной прогулки замшевое горчичное мини-платье с поясом и черные сапоги. Жена голливудского актера смеялась, пока щенок бегал по французским улочкам.

Тем временем Джордж был одет в джинсы и темно-синюю рубашку-поло. Они также посетили художественную галерею и пообедали с друзьями на террасе ресторана.

Джордж и Амаль Клуни

Ходят слухи, что теперь звездная семья навсегда переехала на Лазурный берег. Их французское поместье включает виноградник, бассейн, теннисный корт, оливковую рощу и декоративное озеро.

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году в Венеции. Они воспитывают двух общих детей — близнецов Эллу и Александра.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty

Напомним, Амаль Клуни присоединилась к мужу на красной дорожке.

Также Фокус писал о секрете крепкого брака Джорджа и Амаль, по мнению экстрасенса.