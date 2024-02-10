У Джорджа та Амаль Клуні поповнення в родині (фото)

Зіркову пару помітили в селі на півдні Франції. До них приєднався сенбернар Нельсон, який став подарунком Амаль від чоловіка.

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62-річного американського актора Джорджа Клуні помітили на побаченні з його дружиною Амаль, яка нещодавно відзначила 46-річчя, на півдні Франції. Про це пише Daily Mail.

До них приєднався новий домашній улюбленець. Зіркова пара нещодавно стала власниками сенбернара на ім’я Нельсон, який, як кажуть, став несподіваним подарунком від Джорджа його коханій на день народження, який вона відсвяткувала 3 лютого 2024 року.

Подружжя вивело Нельсона на прогулянку мальовничими вулицями села Котіньяк на півдні Франції.

Амаль навіть намагалася підняти цуценя. Вона обрала для сімейної прогулянки замшеву гірчичну мінісукню з поясом і чорні чоботи. Дружина голівудського актора сміялася, поки цуценя бігало французькими вуличками.

Тим часом Джордж був одягнений у джинси та темно-синю сорочку-поло. Вони також відвідали художню галерею та пообідали з друзями на терасі ресторану.

Джордж та Амаль Клуні

Ходять чутки, що тепер зіркова родина назавжди переїхала на Лазурний берег. Їхній французький маєток включає виноградник, басейн, тенісний корт, оливковий гай і декоративне озеро.

Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2014 році у Венеції. Вони виховують двох спільних дітей — близнюків Еллу та Олександра.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty

Нагадаємо, Амаль Клуні приєдналася до чоловіка на червоній доріжці.

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