Екстрасенска розповіла, у чому секрет міцного шлюбу Джорджа Клуні

Джлорджа і Амаль 2013 року познайомив спільний друг, і відтоді пара не розлучалася. Сьогодні вони не тільки подружжя, а й однодумці та партнери.

Related video

Навіть через 11 років після початку стосунків і дев'яти років після весілля 62-річний голлівудський актор Джордж Клуні та його 45-річна дружина Амаль буквально випромінюють любов, з'являючись разом на червоних доріжках та інших заходах. Знаменита екстрасенска й експертка з мови тіла Інбаал Хонігман розповіла про секрет їхнього міцного зв'язку в коментарі Hello.

"Мова тіла Джорджа і Амаль, коли вони разом на червоних доріжках або в публічних виступах, була незмінною протягом усіх їхніх стосунків. Вони тримаються разом, ніби вони найкращі друзі й рівні в шлюбі. Це очевидно в їхній фізичній близькості та взаємній підтримці, що проявляється в тому, як вони часто тримаються за руки й обіймають одне одного, що відображає міцний зв'язок", — зазначила екстрасенска.

Подружжя Клуні вважають однією з найкрасивіших і найміцніших пар Голлівуду Фото: Getty Images

За словами Інбаал, між подружжям відсутнє суперництво:

"У цьому шлюбі немає лідера і послідовника, вони рівні. Вони надають одне одному простір для особистісного зростання, про що свідчать їхні різні напрямки та вирази на фотографіях".

Ще одна основа їхнього шлюбу — дружба і підтримка, впевнена екстрасенс. Саме ці два моменти роблять сім'ю актора і юриста настільки міцною і гармонійною.

Історія Джорджа і Амаль почалася в будинку актора недалеко від озера Комо, Італія, в липні 2013 року за досить щасливих обставин. "Наш спільний друг сказав: "Я зайду, чи можу я привести із собою друга?". І я такий: "Звичайно!""", — згадував Джордж. Його агент навіть натякнув на значущість цієї зустрічі, передбачивши весілля, і, як виявилося, мав рацію.

Пара одружилася в італійській Венеції 2014 року. Поява близнюків Елли та Олександра 2017 року ще більше зміцнила їхню сім'ю.

Амаль Клуні — досвідчений адвокат. Вона обіймала різні посади в уряді Великої Британії та ООН, а також є ад'юнкт-професором права в Школі права Колумбійського університету. У 2016 році зіркова пара разом заснувала правозахисну організацію "Фонд Клуні за справедливість". Актор неодноразово засуджував російські військові злочини на території України. А син подружжя намалював для президента РФ в'язницю.

Раніше Фокус писав, що Джордж Клуні закликав світову спільноту ліквідувати ПВК "Вагнер".