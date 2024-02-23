Телеведущая Наталья Островская рассказала о новорожденной дочке (фото)

Пара уже 10 лет вместе. По словам ведущей, мужчинам следует помнить, что в первые месяцы после рождения ребенка женщина не может готовить, убирать и кормить, поэтому им нужно помогать.

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Популярная украинская ведущая "1+1 Марафон" и ТСН Наталья Островская, которая три месяца назад родила дочку Агату, снялась вместе с малышкой в фотосессии для модного журнала. В интервью знаменитость рассказала о своей семье, сообщает "Viva!".

"Откладывать рождение ребенка — бессмысленно. Рожайте! Дети, наоборот, держат нас в такое сложное время", — заявила телезвезда.

Наталья, вспоминая первые секунды после рождения, рассказала, что больше всего ей запомнился момент, когда дочь положили на нее.

"Я почувствовала ее тепло и кожу, так мы провели час в родильном зале. Сложно передать словами, какие детки мягкие сразу после рождения. Этот всплеск эмоций буду помнить всю жизнь", — отметила Островская. Ей особенно запомнилось, как Агата впервые посмотрела в глаза и улыбнулась.

Ведущая поделилась, что по знаку зодиака они с дочерью — Скорпионы и характер у них схожий. "Я вижу, что она хорошо воспринимает людей, открытая девочка. В то же время сердится, когда что-то у нее не получается", — рассказала Наталья.

Вначале она хотела назвать дочь Еремией, но мужу это имя не понравилось, поэтому стала искать по календарным именинам, так и наткнулась на имя Агата. Супруг, которого зовут Богдан был в восторге, так как имя было созвучно с фамилией и отчеством. В некоторые дни Богдан остается с ребенком, пока Наталья находится на работе.

"Полностью доверяю ему и уверена, что все сможет. К тому же нас обоих в роддоме научили, как обращаться с младенцем", — поделилась Островская.

Напомним, 19 февраля сообщалось, что известная блогерша родила первенца и показала первые фото с малышом. Натали Литвин и Александр Куровский уже много лет в отношениях. Пара познакомилась на одном из развлекательных шоу, после чего между ними завязались отношения.