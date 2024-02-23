Жена Бориса Джонсона показала свой дом и сад с королевским секретом

Оказалось, что в саду Кэрри Джонсон есть секретная королевская деталь. А ее безупречный загородный дом был построен еще 400 лет назад.

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С тех пор, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его обожаемая жена Кэрри покинули Даунинг-стрит, 10 и переехали в свой безупречный загородный особняк Брайтвелл-Мэнор, мать троих детей любит документировать свою жизнь. И недавно она рассказала о секретной королевской детали, которая скрывается в их саду. Об этом пишет Country Life.

В их огромном саду площадью почти пять акров, в котором есть пруд с утками и ров, растет каштан, выросший из каштана, собранного на "Виндзорской королевской миле".

Похоже, что "королевская миля", о которой говорится в статье, — это то, что широко известно как "Долгая прогулка" до Виндзорского замка.

"Длинная прогулка" – это усаженная деревьями аллея длиной около восьми километров, созданная во времена правления Чарльза II. Она является частью Большого Виндзорского парка, поскольку находится за пределами замка, а виды на Замок или Медную лошадь на обоих концах проспекта являются одними из самых узнаваемых видов в Виндзоре.

Первоначально Лонг-Уок был засажен вязами, которые в подходящее время обновлялись, но после того, как в 1980-х годах в Британии распространилась болезнь голландских вязов, проспект был засажен дубами, конскими каштанами и лондонскими платанами, которые образуют особенно особенное зрелище весной и осенью.

Так что в саду Джонсонов и правда есть королевская деталь. Кэрри рассказала, что обширный сад – любимое место трехлетнего Уилфреда и двухлетней Роми.

Дети Бориса Джонсона Фото: Instagram carrielbjohnson

Они часто играют с утками, которых семье подарили соседи после их переезда в прошлом году.

Их особняк тоже впечатляет. Брайтвелл-Мэнор, стоимостью в 3 миллиона фунтов стерлингов, начал строиться 400 лет назад. Он может похвастаться девятью спальнями, пятью ванными комнатами, шестью гостиными и множеством открытых каминов.

Брайтвелл-Мэнор - дом Бориса Джонсона Фото: Country Life Magazine

Поместье, внесенное в список II степени, редкий особняк, частично обнесенный рвом, расположенный на почти пяти акрах садов и территорий в самом сердце живописной оксфордширской деревни Брайтвелл-кам-Сотвелл, на восточной окраине долины Белая Лошадь.

Деревня Брайтвелл восходит к саксонским временам, когда она была известна как Беорт-Вилле, что означает "Источник Берты", в честь саксонской богини священных источников. Считается, что в середине XII века норманнский король Стефан построил на том месте, где сейчас находится поместье, обнесенный рвом осадный замок. Замок был сдан герцогу Генриху Аквитанскому, позже английскому Генриху II, который вторгся в него в конце 1100-х годов и, вероятно, приказал снести замок. Первоначально ров окружал и соседнюю церковь Святой Агаты.

Старая, тюдоровская часть дома датируется началом 1600-х годов, когда ее строили, как скромный фермерский дом. Территория постепенно облагораживаясь, пока к концу 18 века не был добавлен симметричный георгианский фасад. В 1840-х годах был пристроен каретный сарай из красного кирпича, позже переоборудованный в коттедж с двумя спальнями.

Облагораживая свой дом, Кэрри Джонсон не могла выбрать более уютную обстановку. На фото видна мебель из твердых пород дерева, подушки с оборками и по-домашнему персонализированная мягкая мебель.

Дети Кэрри и Бориса Джонсона Фото: Instagram carrielbjohnson

Красивая спальня Кэрри и Бориса выглядит как идеальное место для отдыха и была прекрасно продемонстрирована, когда Кэрри объявила о рождении своего младшего сына Фрэнка еще в июле прошлого года.

Кэрри Джонсон с малышком Фрэнком на руках Фото: Instagram carrielbjohnson

На трогательных семейных снимках Кэрри можно было увидеть сидящей на своей деревянной кровати, застеленной белоснежным постельным бельем. С одной стороны стоял прикроватный столик, на котором стояла безупречная бело-голубая фарфоровая лампа, соответствовавшая материалу наволочек.

Напомним, ранее Кэрри Джонсон показывала, как выглядит спальня их младшего с Борисом сына. Стены в комнате малыша Фрэнка расписаны лесными мотивами.