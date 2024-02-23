Меган Маркл без принца Гарри сходила на ужин с продюсером Опры Уинфри (фото)

Герцогиня Сассекская была в приподнятом настроении. Она нанесла минимум макияжа и дополнила образ туфлями-лодочками и дорогой сумкой.

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Американская актриса Меган Маркл вчера вечером, 22 февраля, отправилась на суши-ужин с боссом продюсерской компании Опры Уинфри в ресторан Asanebo в Лос-Анджелесе, сообщает Еxpress.

42-летняя герцогиня Сассекская была одета в темно-серые джинсы скинни и такого же цвета вязаный джемпер, ее длинные темные локоны были распущенны. Отмечается, что она вышла в свет без своего мужа, принца Гарри.

Предполагается, что Меган ужинала с исполнительным продюсером компании Опры Harpo Productions. Терри Вудс, возможно, будет работать с герцогиней над вторым сезоном ее подкаста. Журналисты предполагают, что их совместное появление вчера вечером, несомненно, спровоцирует слухи о том, что Меган и Опра планируют объединиться для нового предприятия в ближайшие месяцы.

Меган Маркл была в приподнятом настроении. Герцогиня нанесла минимум макияжа и дополнила образ туфлями-лодочками и сумкой Goyard Bellechasse Biaude PM стоимостью 2894 фунта стерлингов (3670 долларов США).

Недавно она немного изменила цвет волос, выбрав глубокий шоколадно-каштановый оттенок. Ее колорист Кади Ли из Highbrow Hippie Atelier рассказала, что такой тон очень идет Меган: "Эта смесь красного и золотистого оттенков создает динамичный оттенок брюнетки, который не только придает коже здоровое сияние, особенно в холодные зимние месяцы, но и придает волосам мощный блеск нового уровня".

Ее кожа выглядела свежей, на щеках был нанесен бронзатор, а сверху — хайлайтер. Меган Маркл использовала минимальное количество туши и продемонстрировала свои новые, более густые брови. На губы она нанесла прозрачный блеск.

Ранее, в тот же день, герцогиню Сассекскую Меган Маркл заметили за обедом в Cipriani Beverly Hills с дизайнером ее свадебного платья, бывшим креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер.