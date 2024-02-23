Сияет и подчеркивает взгляд: Меган Маркл появилась на публике с новым цветом волос (фото)

Жена принца Гарри во время своей поездки в Канаду ошеломила публику новым цветом волос — смесью красного и золотистого оттенков. Кроме того Меган Маркл впечатлила стойкой укладкой волос.

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Герцогиня Сассекская стала шоколадно-каштановой брюнеткой, изменив цвет волос. Фотографии Меган Маркл в новом образе опубликовал салон Highbrow Hippie на своей странице в социальной сети Instagram.

"Шоколадно-каштановый брюнет для Меган, герцогини Сассекской. Эта смесь красного и золотистого оттенков создает переливающийся оттенок темного, который не только придает коже здоровое сияние, особенно в холодные зимние месяцы, но и придает волосам мощный блеск", — говорится в посте Highbrow Hippie.

Его проиллюстрировали новыми фотографиями Меган Маркл. На них жена принца Гарри одета в темно-синий лук: дутую теплую куртку, шапку спортивного типа и теплый шарф. Насыщенный цвет одежды вместе с естественным освещением (снимки с Меган делали на улице) выгодно подчеркнул обновленный цвет волос герцогини Сассекской.

Кроме того в публикации отметили, что кудри Маркл были созданы парикмахером Гектором Гарсией. По его словам, это была "самая упругая и стойкая укладка". Если это правда, то прическа у Меган продержался всю дорогу от салона в Лос-Анджелесе до Канады.

Герцогиня Сассекская стала шоколадно-каштановой брюнеткой, изменив цвет волос Фото: Highbrow Hippie/ Instagram Герцогиня Сассекская стала шоколадно-каштановой брюнеткой, изменив цвет волос Фото: Highbrow Hippie/ Instagram

Пользователи соцсети положительно отреагировали на смену имиджа королевской особы и восхитились тем, как Меган идет новый цвет волос в комментариях к посту:

Когда я увидела этот цвет, я сразу подумала о ней. Это лучшее, что когда-либо видели ее волосы!

Ее волосы выглядят такими блестящими и здоровыми.

Она просто потрясающая.

Волосы Меган выглядят просто великолепно.

Цвет сияет и прекрасно подчёркивает ее глаза и кожу.

Она всегда потрясающая, но когда я увидел эти фотографии, моей первой мыслью было "Вау, какой у нее цвет волос".

Волосы Меган выглядели красиво на каждой фотографии. Очень понравился цвет.

Волосы Меган с каждым днем становятся все совершеннее и этот цвет ей очень идет.

Кудри Маркл были созданы парикмахером Гектором Гарсией Фото: Highbrow Hippie/ Instagram

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Анджелина Джоли продемонстрировала новый цвет волос (фото)

Напомним, несколько ранее кузен Меган Маркл показал ее детские фото. На редких снимках из семейного архива будущая жена принца Гарри изображена в окружении родственников: бабушки по материнской линии Жанетт и отца Томаса. На первом фото Меган Маркл совсем еще ребенок на руках у родственницы, а на второй она уже в более сознательном возрасте заснята вместе с улыбающимся отцом.

Кроме того мы писали о тайном смысле гардероба Меган Маркл в Канаде. Герцогиня Сассекская во время своей зарубежной поездки продемонстрировала нарядов на 55 тысяч долларов. Причем это были как и недорогие зимние ботинки, так и шикарное пальто.