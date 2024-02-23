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Стиль жизни

Сияет и подчеркивает взгляд: Меган Маркл появилась на публике с новым цветом волос (фото)

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Фото: Highbrow Hippie/ Instagram | Меган Маркл очаровала поклонников новым цветом волос, выгодно подчеркнувшим здоровое сияние ее кожи

Жена принца Гарри во время своей поездки в Канаду ошеломила публику новым цветом волос — смесью красного и золотистого оттенков. Кроме того Меган Маркл впечатлила стойкой укладкой волос.

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Герцогиня Сассекская стала шоколадно-каштановой брюнеткой, изменив цвет волос. Фотографии Меган Маркл в новом образе опубликовал салон Highbrow Hippie на своей странице в социальной сети Instagram.

"Шоколадно-каштановый брюнет для Меган, герцогини Сассекской. Эта смесь красного и золотистого оттенков создает переливающийся оттенок темного, который не только придает коже здоровое сияние, особенно в холодные зимние месяцы, но и придает волосам мощный блеск", — говорится в посте Highbrow Hippie.

Его проиллюстрировали новыми фотографиями Меган Маркл. На них жена принца Гарри одета в темно-синий лук: дутую теплую куртку, шапку спортивного типа и теплый шарф. Насыщенный цвет одежды вместе с естественным освещением (снимки с Меган делали на улице) выгодно подчеркнул обновленный цвет волос герцогини Сассекской.

Кроме того в публикации отметили, что кудри Маркл были созданы парикмахером Гектором Гарсией. По его словам, это была "самая упругая и стойкая укладка". Если это правда, то прическа у Меган продержался всю дорогу от салона в Лос-Анджелесе до Канады.

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Герцогиня Сассекская стала шоколадно-каштановой брюнеткой, изменив цвет волос
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram
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Герцогиня Сассекская стала шоколадно-каштановой брюнеткой, изменив цвет волос
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram

Пользователи соцсети положительно отреагировали на смену имиджа королевской особы и восхитились тем, как Меган идет новый цвет волос в комментариях к посту:

  • Когда я увидела этот цвет, я сразу подумала о ней. Это лучшее, что когда-либо видели ее волосы!
  • Ее волосы выглядят такими блестящими и здоровыми.
  • Она просто потрясающая.
  • Волосы Меган выглядят просто великолепно.
  • Цвет сияет и прекрасно подчёркивает ее глаза и кожу.
  • Она всегда потрясающая, но когда я увидел эти фотографии, моей первой мыслью было "Вау, какой у нее цвет волос".
  • Волосы Меган выглядели красиво на каждой фотографии. Очень понравился цвет.
  • Волосы Меган с каждым днем становятся все совершеннее и этот цвет ей очень идет.
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Кудри Маркл были созданы парикмахером Гектором Гарсией
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram
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Анджелина Джоли продемонстрировала новый цвет волос (фото)
Анджелина Джоли продемонстрировала новый цвет волос (фото)

Напомним, несколько ранее кузен Меган Маркл показал ее детские фото. На редких снимках из семейного архива будущая жена принца Гарри изображена в окружении родственников: бабушки по материнской линии Жанетт и отца Томаса. На первом фото Меган Маркл совсем еще ребенок на руках у родственницы, а на второй она уже в более сознательном возрасте заснята вместе с улыбающимся отцом.

Кроме того мы писали о тайном смысле гардероба Меган Маркл в Канаде. Герцогиня Сассекская во время своей зарубежной поездки продемонстрировала нарядов на 55 тысяч долларов. Причем это были как и недорогие зимние ботинки, так и шикарное пальто.