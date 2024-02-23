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Сяє і підкреслює погляд: Меган Маркл з'явилася на публіці з новим кольором волосся (фото)

меган маркл
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram | Меган Маркл зачарувала шанувальників новим кольором волосся, який вигідно підкреслив здорове сяйво її шкіри

Дружина принца Гаррі під час своєї поїздки до Канади приголомшила публіку новим кольором волосся — сумішшю червоного і золотистого відтінків. Крім того, Меган Маркл вразила стійкою укладкою волосся.

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Герцогиня Сассекська стала шоколадно-каштановою брюнеткою, змінивши колір волосся. Фотографії Меган Маркл у новому образі опублікував салон Highbrow Hippie на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Шоколадно-каштановий брюнет для Меган, герцогині Сассекської. Ця суміш червоного і золотистого відтінків створює переливчастий відтінок темного, який не тільки надає шкірі здорового сяйва, особливо в холодні зимові місяці, а й надає волоссю потужного блиску", — ідеться в пості Highbrow Hippie.

Його проілюстрували новими фотографіями Меган Маркл. На них дружина принца Гаррі одягнена в темно-синій лук: дуту теплу куртку, шапку спортивного типу і теплий шарф. Насичений колір одягу разом із природним освітленням (знімки з Меган робили на вулиці) вигідно підкреслив оновлений колір волосся герцогині Сассекської.

Крім того, у публікації зазначили, що кучері Маркл були створені перукарем Гектором Гарсією. За його словами, це була "найбільш пружна і стійка укладка". Якщо це правда, то зачіска у Меган протрималася всю дорогу від салону в Лос-Анджелесі до Канади.

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Герцогиня Сассекська стала шоколадно-каштановою брюнеткою, змінивши колір волосся
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram
меган маркл Fullscreen
Герцогиня Сассекська стала шоколадно-каштановою брюнеткою, змінивши колір волосся
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram

Користувачі соцмережі позитивно відреагували на зміну іміджу королівської особи та захопилися тим, як Меган пасує новий колір волосся, у коментарях до посту:

  • Коли я побачила цей колір, я відразу подумала про неї. Це найкраще, що коли-небудь бачило її волосся!
  • Її волосся має такий блискучий і здоровий вигляд.
  • Вона просто приголомшлива.
  • Волосся Меган має просто чудовий вигляд.
  • Колір сяє і прекрасно підкреслює її очі та шкіру.
  • Вона завжди приголомшлива, але коли я побачив ці фотографії, моєю першою думкою було "Вау, який у неї колір волосся".
  • Волосся Меган мало гарний вигляд на кожній фотографії. Дуже сподобався колір.
  • Волосся Меган з кожним днем стає дедалі досконалішим і цей колір їй дуже личить.
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Кучері Маркл були створені перукарем Гектором Гарсією
Фото: Highbrow Hippie/ Instagram
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Анджеліна Джолі продемонструвала новий колір волосся (фото)
Анджеліна Джолі продемонструвала новий колір волосся (фото)

Нагадаємо, дещо раніше кузен Меган Маркл показав її дитячі фото. На рідкісних знімках із сімейного архіву майбутня дружина принца Гаррі зображена в оточенні родичів: бабусі по материнській лінії Жанетт і батька Томаса. На першому фото Меган Маркл зовсім ще дитина на руках у родички, а на другому вона вже в більш свідомому віці знята разом з усміхненим батьком.

Крім того, ми писали про таємний сенс гардероба Меган Маркл у Канаді. Герцогиня Сассекська під час своєї закордонної поїздки продемонструвала вбрання на 55 тисяч доларів. Причому це були як і недорогі зимові черевики, так і шикарне пальто.