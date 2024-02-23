Сяє і підкреслює погляд: Меган Маркл з'явилася на публіці з новим кольором волосся (фото)

Дружина принца Гаррі під час своєї поїздки до Канади приголомшила публіку новим кольором волосся — сумішшю червоного і золотистого відтінків. Крім того, Меган Маркл вразила стійкою укладкою волосся.

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Герцогиня Сассекська стала шоколадно-каштановою брюнеткою, змінивши колір волосся. Фотографії Меган Маркл у новому образі опублікував салон Highbrow Hippie на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Шоколадно-каштановий брюнет для Меган, герцогині Сассекської. Ця суміш червоного і золотистого відтінків створює переливчастий відтінок темного, який не тільки надає шкірі здорового сяйва, особливо в холодні зимові місяці, а й надає волоссю потужного блиску", — ідеться в пості Highbrow Hippie.

Його проілюстрували новими фотографіями Меган Маркл. На них дружина принца Гаррі одягнена в темно-синій лук: дуту теплу куртку, шапку спортивного типу і теплий шарф. Насичений колір одягу разом із природним освітленням (знімки з Меган робили на вулиці) вигідно підкреслив оновлений колір волосся герцогині Сассекської.

Крім того, у публікації зазначили, що кучері Маркл були створені перукарем Гектором Гарсією. За його словами, це була "найбільш пружна і стійка укладка". Якщо це правда, то зачіска у Меган протрималася всю дорогу від салону в Лос-Анджелесі до Канади.

Герцогиня Сассекська стала шоколадно-каштановою брюнеткою, змінивши колір волосся Фото: Highbrow Hippie/ Instagram Герцогиня Сассекська стала шоколадно-каштановою брюнеткою, змінивши колір волосся Фото: Highbrow Hippie/ Instagram

Користувачі соцмережі позитивно відреагували на зміну іміджу королівської особи та захопилися тим, як Меган пасує новий колір волосся, у коментарях до посту:

Коли я побачила цей колір, я відразу подумала про неї. Це найкраще, що коли-небудь бачило її волосся!

Її волосся має такий блискучий і здоровий вигляд.

Вона просто приголомшлива.

Волосся Меган має просто чудовий вигляд.

Колір сяє і прекрасно підкреслює її очі та шкіру.

Вона завжди приголомшлива, але коли я побачив ці фотографії, моєю першою думкою було "Вау, який у неї колір волосся".

Волосся Меган мало гарний вигляд на кожній фотографії. Дуже сподобався колір.

Волосся Меган з кожним днем стає дедалі досконалішим і цей колір їй дуже личить.

Кучері Маркл були створені перукарем Гектором Гарсією Фото: Highbrow Hippie/ Instagram

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Анджеліна Джолі продемонструвала новий колір волосся (фото)

Нагадаємо, дещо раніше кузен Меган Маркл показав її дитячі фото. На рідкісних знімках із сімейного архіву майбутня дружина принца Гаррі зображена в оточенні родичів: бабусі по материнській лінії Жанетт і батька Томаса. На першому фото Меган Маркл зовсім ще дитина на руках у родички, а на другому вона вже в більш свідомому віці знята разом з усміхненим батьком.

Крім того, ми писали про таємний сенс гардероба Меган Маркл у Канаді. Герцогиня Сассекська під час своєї закордонної поїздки продемонструвала вбрання на 55 тисяч доларів. Причому це були як і недорогі зимові черевики, так і шикарне пальто.