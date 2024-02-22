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Стиль жизни

Анджелина Джоли продемонстрировала новый цвет волос (фото)

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Фото: Getty Images | Анджелина Джоли

Многодетная мама вышла в свет на фоне новостей, что ее бывший муж Брэд Питт начал жить с новой девушкой Инес де Рамон. Они до сих пор не закончили бракоразводный процесс.

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48-летнюю американскую актрису Анджелину Джоли заметили с новым цветом волос. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана "поймали" папарацци на улицах Нью-Йорка недалеко от магазина ее собственного Atelier Jolie. Бывшая жена Брэда Питта, которая часто выбирает черные образы, снова появилась в темном двубортном пальто поверх белого топа и широких брюк.

Джоли вышла в свет со значительно более светлым цветом волос. Она предстала в образе блондинки. Глаза голливудской актрисы были прикрыты массивными очками в черной оправе.

Анджелина Джоли

Знаменитость также носила через плечо большую черную кожаную сумку. Джоли заметили, когда она направлялась в роскошный черный внедорожник.

Анджелина Джоли Fullscreen
Анджелина Джоли
Фото: Getty

Актриса является мамой Мэддокса, 22, Пакса, 20, Захары, 18, которых в свое время усыновила. У Джоли также есть трое биологических детей от союза с Брэдом Питтом — 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен. Звездная пара начала бракоразводный процесс еще в 2016 году и до сих пор в суде разбирается, кому принадлежат совместные бизнесы и опека над детьми.

Голливудский актер уже больше года встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон, которая переехала к Питту.

Напомним, первый муж Анджелины Джоли рассказал, как хотел получить ее внимание.

Также Фокус писал об элегантном образе Анджелины Джоли.