Анджелина Джоли вышла на публику в элегантном образе (фото)

Актриса вместе с сыном зашла в дорогой суши-бар. Для выхода в свет она выбрала более светлый, чем обычно, ансамбль.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли была замечена в Sushi Park в Лос-Анджелесе со своим 20-летним приемным сыном Паксом. Знаменитость, которая для прогулок традиционно выбирает темные ансамбли, в этот раз появилась в несколько неожиданном образе, пишет Daily Mail.

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Энджи надела длинное белое платье, накинув сверху темный палантин. Свой образ она дополнила черной кожаной сумочкой, которую носила на сгибе правого локтя, и бежевыми лодочками на шпильке. Свои длинные волосы актриса традиционно оставила распущенными, и они свободными волнами падали ей на плечи.

Пакс выбрал для выхода белое худи, темные штаны, шапку и кроссовки.

Перекусив в суши-баре торгового центра, где чек на одного человека составляет $400 долларов, мать и сын уехали.

Сейчас Джоли загружена работой. Помимо возвращения на экраны в долгожданном биографическом фильме "Мария", Джоли снова озвучит Мастера Тигрицу в анимационном продолжении "Кунг-фу Панда 4".

По данным IMBD, ее фильмы "Сыграна каждая нота" и "Малефисента 3", а также шпионский триллер "Мод против Мод" с Холли Берри в главной роли находятся в стадии подготовки.

Она также работает над бродвейской музыкальной адаптацией "Аутсайдеров" по мотивам сериала С.Э. Роман Хинтона 1967 года и фильм Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года.

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