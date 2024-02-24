Зеркальная дата 24.02.2024: что ожидать от этого дня

Несмотря на то, что зеркальные даты используют, чтобы принимать судьбоносные решения, Полнолуние все меняет. Конкретно оно будет в 14:30 по киевскому времени.

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24 февраля 2024 года будет наблюдаться Полнолуние в Деве. Вместе с этим, дата является зеркальной и отмечает вторую годовщину полномасштабной войны в Украине. В этот день стоит особенно внимательно относиться к себе и миру вокруг. Об этом рассказывает астропсихолог Анна Осипенко.

Суббота — это день Сатурна (планета закона и порядка). Он руководит дисциплиной и ответственностью, поэтому сегодня можно закаляться и медитировать, подводить итоги, но не стоит что-то начинать.

Полнолуние в Деве будет в 14:30 по киевскому времени.

Важно

Полнолуние в Деве 24 февраля 2024 года: чего ожидать

В это время могут возникать конфликты и ошибки при принятии важных решений. Поэтому не стоит что-то активно начинать и планировать. Надо обращать больше внимания на ментальное и физическое здоровье.

Как известно, зеркальные даты благоприятны для судьбоносных событий, например, бракосочетания, переезда, начала бизнеса, подписания документов. Однако Полнолуние все меняет. Его энергетику лучше использовать именно для подведения итогов и медитаций.

Планировать стоит уже в Новолуние, а старт проектов осуществлять в растущую Луну.

Фото иллюстративное Фото: Getty Images

24 февраля до 17:21 продлятся напряженные 15-е лунные сутки. Их символ — внутренний змей соблазна, который активизируется у каждого из нас и приносит лишь кратковременное удовольствие, которое сменится долговременным разочарованием. Что всплывает на поверхность — то и требует проработки. А если мы несем в себе свет, добро и любовь — и в день Полнолуния делимся этим с другими — то окружающая действительность отдает нам эту гармонию.

Напомним, чего всем знакам Зодиака ожидать в марте 2024 в финансовой сфере.

Также Фокус писал о гороскопе для всех знаков Зодиака на 24 февраля 2024 года.