Дзеркальна дата 24.02.2024: що очікувати від цього дня

Попри те, що дзеркальні дати використовують, аби ухвалювати доленосні рішення, Повня все змінює. Вона відбудеться о 14:30 за київським часом.

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24 лютого 2024 року спостерігатиметься Повня в Діві. Разом з цим, дата є дзеркальною та відзначає другі роковини повномасштабної війни в Україні. У цей день варто особливо уважно ставитися до себе та світу навколо. Про це розповідає астропсихологиня Анна Осипенко.

Субота — це день Сатурна (планета закону та порядку). Він керує дисципліною та відповідальність, тому сьогодні можна загартовуватися та медитувати, підбивати підсумки, але не варто щось починати.

Повня в Діві буде о 14:30 за київським часом.

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Повний місяць у Діві 24 лютого 2024 року: чого очікувати

У цей час можуть виникати конфлікти та помилки при ухваленні важливих рішень. Тому не варто щось активно починати та планувати. Треба звертати більшу увагу на ментальне та фізичне здоровʼя.

Як відомо, дзеркальні дати сприятливі для доленосних подій, наприклад, одруження, переїзд, початок бізнесу, підписання документів. Проте Повня все змінює. Її енергетику краще використати саме для підбиття підсумків та медитацій.

Планувати варто вже в Новий місяць, а старт проєктів здійснювати в зростаючий Місяць.

Фото ілюстративне Фото: Getty Images

24 лютого до 17:21 триватиме напружена 15-та місячна доба. Її символ – внутрішній змій спокуси, який активізується в кожного з нас і приносить лише короткотривале задоволення, що зміниться довготривалим розчаруванням. Що виринає на поверхню – те і потребує пропрацювання. А якщо ми несемо в собі світло, добро та любов – і в день Повні ділимося цим з іншими – то навколишня дійсність віддає нам цю гармонію.

Нагадаємо, чого всім знакам Зодіаку очікувати в березні 2024 у фінансовій сфері.

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