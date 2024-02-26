26 февраля 2024 года: Порфирия Газского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения в семье. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне дома, значит лето будет холодное.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Порфирия Газского. Более 20 лет он ревностно занимался спасением человеческих душ, прославлял веру во Христа. В народе этот день называли Порфирий Поздний.

Также 26 февраля — День крымского сопротивления российской оккупации.

Что нельзя делать 26 февраля:

выяснять отношения в семье

употреблять мясные, молочные продукты, яйца и рыбу

поминать умерших алкоголем

обижаться, ссориться

оставлять на столе пустые чашки

Народные приметы и поверья:

если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев, значит лето будет холодное

если перелетные птицы к этому дню вернулись из теплых краев, значит быть богатому урожаю хлебов

День ангела празднуют:

Анна, Иван, Петр, Порфирий, Севастиан, Сергей

Родились сегодня:

1802 — Виктор Гюго, французский писатель

1806 — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель "Виленского альбома"

1829 — Ливай Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов

1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви

1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, президент Турции (с 2014)

А также в этот день:

1815 — сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежал с острова

1878 — Французский филолог Эмиль Литтре вводит термин микроб — по просьбе ученого Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам

1878 — Во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко

1919 — в США в штате Аризона основан национальный парк "Гранд-Каньон"

1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за "Пивной путч"

2004 — Сейм Латвии принял закон о присоединении страны к Североатлантическому альянсу (НАТО)