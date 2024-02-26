Эксперт оценил вероятность примирения Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри идет на примирение с принцессой Уэльской. Последняя перенесла операцию в начале 2024 года и будет восстанавливаться до Пасхи.

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По словам королевского эксперта, хорошие отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон никогда не вернутся. Об этом пишет Fox News.

Слухи о том, что герцогиня Сассекская идет на примирение с принцессой Уэльской, были опровергнуты королевским комментатором Кинси Шофилдом, который утверждает, что жены принца Гарри и принца Уильяма "никогда не будут друзьями".

"Меган Маркл не общалась с принцессой Уэльской. Поскольку принцесса сейчас находится на стадии выздоровления, для Меган было бы очень неподходящим моментом для любых мероприятий", — считает эксперт.

Шофилд добавил, что жена принца Уильяма после перенесенной операции в январе 2024 года возвращается к своей рутине. В частности, она читает электронные письма, утверждает расписание, выполняет определенные домашние обязанности.

"Необходимость преодолевать ураган, которым является Меган Маркл, не входит в ее повестку дня", — отметил королевский комментатор.

Принц Гарри и принц Уильям с женами Фото: Getty Images

Ранее источники сообщили, что бывшая американская актриса пыталась "протянуть оливковую ветвь" принцессе Уэльской, а также своему тестю, королю Великобритании Чарльзу ІІІ.

Однако скандальные мемуары принца Гарри "Запасной" и интервью Опре Уинфри стали окончательной причиной для разрыва между родственниками.

Принц Гарри и принц Уильям с женами Фото: Getty Images

Впрочем, по мнению Шофилда, у Кэтрин всегда будет место "в сердце для Гарри", ведь она знала совсем другого брата мужа.

Напомним, принц Уильям дал редкий комментарий о Кейт Миддлтон после ее госпитализации.

Также Фокус писал о желании принца Гарри вернуться к выполнению королевских обязанностей.