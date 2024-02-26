Хакеры украли видеоканал у ведущего Александра Педана (видео)

Взломав старую электронную почту ведущего, преступники получили доступ к его аккаунту YouTube и начали публиковать в нем свой контент. Помог Александру Педану решить эту ситуацию украинский хакер, который даже не взял плату за свои "услуги".

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Украинский ведущий Александр Педан стал жертвой киберпреступников: хакеры присвоили доступ к его аккаунту на видеохостинге YouTube. Ведущий вспомнил об этом инциденте во время разговора с журналистами в эфире телепрограммы "Вихідний 2.0".

Получив доступ к странице Александра, злоумышленники начали выпускать от его имени сомнительный контент для подписчиков. В частности, опубликовали видео о биткоинах, с помощью которого пытались нажиться на доверчивых людях.

"Его (видеоканал, — ред.) переделали на канал американской конторы, которая занимается биткоинами. Выпустили там фейковое видео и написали "в нашей конторе сегодня розыгрыш: вы нам биткоин, а мы вам – два". И кто-то сбрасывает, а они их обворовывают. А я не могу зайти, они украли его. Я не знал, что делать", — поделился с журналистами Александр Педан.

Он уточнил, что хакеры также изменили пароли и ключи доступа к аккаунту. Поэтому сам ведущий не мог предоставить видеохостингу доказательства, что является автором страницы. Однако после того, как ведущий рассказал об этом инциденте, ему написал украинский хакер с предложением помочь. Он объяснил, что кибепреступники получили доступ к YouTube-каналу Александра, взломав его старую электронную почту.

"Я рассказал в сторис и на следующий день пишет мне парень, что вернет ее. Говорит: "Заходи сейчас, вот твой новый пароль, у тебя есть три минуты привязать аккаунт к своему телефону". И он мне все вернул", — рассказал Александр Педан.

К слову, неизвестны хакер за свою помощь не взял никакого вознаграждения и напоследок сказал лишь "Слава Украине!".

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Напомним, в марте 2022 года Снежана Егорова заявила о взломе Telegram-канала и опровергла извинения перед украинцами. Телеведущая известна своей поддержкой Путина. 26 февраля она высказывала искреннюю поддержку признанию Россией "ДНР" и "ЛНР". Из-за этого ей не удалось продлить срок действия загранпаспортов для своих троих несовершеннолетних детей в Турции.