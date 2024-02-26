Хакери вкрали відеоканал у ведучого Олександра Педана (відео)

Зламавши стару електронну пошту ведучого, злочинці отримали доступ до його акаунту YouTube і почали публікувати в ньому свій контент. Допоміг Олександру Педану вирішити цю ситуацію український хакер, який навіть не взяв плату за свої "послуги".

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Український ведучий Олександр Педан став жертвою кіберзлочинців: хакери привласнили доступ до його акаунта на відеохостингу YouTube. Ведучий згадав про цей інцидент під час розмови з журналістами в ефірі телепрограми "Вихідний 2.0".

Отримавши доступ до сторінки Олександра, зловмисники почали випускати від його імені сумнівний контент для підписників. Зокрема, опублікували відео про біткоїни, за допомогою якого намагалися нажитися на довірливих людях.

"Його (відеоканал, — ред.) переробили на канал американської контори, яка займається біткоїнами. Випустили там фейкове відео і написали "в нашій конторі сьогодні розіграш: ви нам біткоїн, а ми вам — два". І хтось скидає, а вони їх обкрадають. А я не можу зайти, вони вкрали його. Я не знав, що робити", — поділився з журналістами Олександр Педан.

Він уточнив, що хакери також змінили паролі та ключі доступу до акаунту. Тому сам ведучий не міг надати відеохостингу докази, що є автором сторінки. Однак після того, як ведучий розповів про цей інцидент, йому написав український хакер із пропозицією допомогти. Він пояснив, що кіберзлочинці отримали доступ до YouTube-каналу Олександра, зламавши його стару електронну пошту.

"Я розповів у сторіс і наступного дня пише мені хлопець, що поверне її. Каже: "Заходь зараз, ось твій новий пароль, у тебе є три хвилини прив'язати акаунт до свого телефону". І він мені все повернув", — розповів Олександр Педан.

До слова, невідомий хакер за свою допомогу не взяв жодної винагороди та наостанок сказав лише "Слава Україні!".

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Нагадаємо, у березні 2022 року Сніжана Єгорова заявила про злам Telegram-каналу і спростувала вибачення перед українцями. Телеведуча відома своєю підтримкою Путіна. 26 лютого вона висловлювала щиру підтримку визнанню Росією "ДНР" і "ЛНР". Через це їй не вдалося продовжити термін дії закордонних паспортів для своїх трьох неповнолітніх дітей у Туреччині.