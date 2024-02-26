Еще один Калкин: брат известного актера появился на публике с невестой

Рори Калкин, как и прочие родственники Маколея Калкина, прославился благодаря своему брату. 34-летний актер появился на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards 2024.

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Младший брат Маколея и Кирана, Рори Калкин, появился на красной дорожке со своей невестой Кейт Арисменди на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards 2024. Рори прославился благодаря помощи и протекции своего старшего брата и с того времени успел сняться в нескольких популярных проектах. Об этом пишет Daily Mail.

34-летний Рори появился на 39-й ежегодной звездной церемонии награждения со своей девушкой, оператором Кейт Арисменди. Кейтлин была номинирована на премию Independent Spirit Awards 2024 в категории "Лучшая операторская работа" за работу над фильмом "Моника". Также она работала над популярным сериалом "Наследники", в котором одну из главных ролей исполнил Киран Калкин.

Рори — младший брат актеров Маколея Калкина и Кирана Калкина, а также у него есть братья Куинн и Кристиан, и все пятеро недавно коллективно дебютировали в мультсериале Amazon Prime Video "Вторая лучшая больница в Галактике".

Рори Калкин и его девушка Кейт Арисменди Фото: Getty Images

Рори ранее появлялся в фильмах "Крик 4", "Повелители хаоса", "Колумб" и "Знаки".

Киран раньше делил экран со своим старшим братом Маколеем во франшизе "Один дома" и с 37-летним Кристианом в "Моей летней истории".

Киран Калкин и Рори Калкин Фото: Getty Images

Рори играл вместе со своей 39-летней сестрой Куинн Калкин в фильме "Хороший сын".

Хоть почти все из братьев и сестер Маколея Калкина, в итоге построили успешную карьеру. Но их семейные проблемы так и остались неразрешенными.

Так, Рори, недавно со сцены церемонии "Эмми" эмоционально поблагодарил свою маму, 69-летнюю Патрисию Брентруп, но назвал своего отца Кристофера "Кита" Калкина "каким-то парнем".

Драма окружала семью Калкиных с тех пор, как Маколей прославился в 1990-х годах благодаря своим ролям в фильмах "Один дома" и "Дядя Бак".

В возрасте 16 лет Калкин боролся со своими родителями за контроль над состоянием в 50 миллионов долларов во время их спора об опеке над детьми, в котором участвовали он и его шесть братьев и сестер.

Маколей Калкин со своей девушкой Брендой Сонг Фото: Getty Images

В своих мемуарах 2006 года Маколей обвинил своего отца в физическом и эмоциональном насилии.

Он утверждал, что его отец угрожал ударить его, когда ему было всего 11 лет, когда он вел SNL в 1991 году, за использование карточек-подсказок.

В 2016 году Кит, который сейчас живет отшельником, сказал, что "больше не считает Маколея своим сыном", а Киран не видел своего отца с 2014 года.

В список братьев и сестер Маколея Калкина также входят сестры Куинн Калкин, Дакота Калкин, которая умерла после того, как ее сбила машина в 2008 году, и сводная сестра Дженнифер Адамсон, которая умерла от передозировки в 2000 году.

Напомним, недавно Маколей Калкин получил звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. И появился на церемонии с своей невестой Брендой Сонг и двумя сыновьями.