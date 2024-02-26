Блиндажи, окопы и грязь: Козловский показал кадры с фронта и рассказал, как изменился (фото, видео)

Виталий Козловский показал на фото и видео быт военных. Также он признался, что начинает чувствовать усталость.

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Украинский певец Виталий Козловский рассказал, как он изменился за месяцы службы в Национальной гвардии Украины и в ВСУ. В качестве доказательств он разместил на своей странице в социальной сети Instagram соответствующие видеокадры.

Козловский разместил фото и видео, в которых показывает свой быт на фронте, а также поездки на боевые задания. Так, на одном из фото Козловского засняли в блиндаже.

Виталий Козловский показал фото с фронта Фото: Instagram/vkozlovskiy

А на следующем певец вместе с боевыми товарищами готовил себе доступную еду на костре.

Виталий Козловский и его боевые товарищи готовят еду Фото: Instagram/vkozlovskiy

На видеокадры попали блиндаж (в нем Виталий Козловский показал свое спально место) и незатейливый ужин, состоящий из консервированного ананаса. В блиндаже певец также сделал фото боевой гранаты.

На нескольких видео было показано, как Козловский с сослуживцами выдвигается на боевые задания. в частности, в кадр попл даже автомобиль военных, которых забуксовал в размытой колее.

Козловский показал на видео, как пикап военных застрял в грязи Фото: Скриншот

Кроме того певец опубликовал и видео, на котором он выступает перед остальными военными.

"За 2 года полномасштабной произошло много изменений в жизни. Рандомные воспоминания. Спасибо всем Героям, благодаря которым мы сегодня можем называться украинской нацией! Героям Слава", — подписал Козловский опубликованные видео.

Напомним, 13 февраля Виталий Козловский опроверг слухи, что он больше не в ВСУ. Его мобилизовали в начале августа. После чего певец активно освещал свою жизнь в армии. Однако впоследствии он полностью исчез из социальных сетей, чем обеспокоил своих поклонников. Недавно появилась информация, что Козловский больше не служит в армии.

А перед этим Козловского заметили на прогулке в столице в гражданском и в компании подруг. Это фото появилось на фоне слухов того, что Виталий Козловский уже не служит в ВСУ. Первым об этом заговорил Игорь Кондратюк, который заявляет, что уже три месяца не получает выплат от певца.