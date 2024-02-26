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Бліндажі, окопи і бруд: Козловський показав кадри з фронту і розповів, як змінився (фото, відео)

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Фото: Instagram/vkozlovskiy | Український виконавець воював спочатку в Нацгвардії, а потім перевівся до ЗСУ

Віталій Козловський показав на фото та відео побут військових. Також він зізнався, що починає відчувати втому.

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Український співак Віталій Козловський розповів, як він змінився за місяці служби в Національній гвардії України та в ЗСУ. Як докази він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відповідні відеокадри.

Козловський розмістив фото і відео, в яких показує свій побут на фронті, а також поїздки на бойові завдання. Так, на одному з фото Козловського зняли в бліндажі.

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Віталій Козловський показав фото з фронту
Фото: Instagram/vkozlovskiy

А на наступному співак разом із бойовими товаришами готував собі доступну їжу на багатті.

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Віталій Козловський і його бойові товариші готують їжу
Фото: Instagram/vkozlovskiy

На відеокадри потрапили бліндаж (у ньому Віталій Козловський показав своє спальне місце) і невигадлива вечеря, що складається з консервованого ананаса. У бліндажі співак також зробив фото бойової гранати.

На кількох відео було показано, як Козловський із товаришами по службі висувається на бойові завдання. зокрема, у кадр потрапив навіть автомобіль військових, яких забуксував у розмитій колії.

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Козловський показав на відео, як пікап військових застряг у багнюці
Фото: Скриншот

Крім того, співак опублікував і відео, на якому він виступає перед іншими військовими.

"За 2 роки повномасштабної відбулося багато змін у житті. Рандомні спогади. Дякую всім Героям, завдяки яким ми сьогодні можемо називатися українською нацією! Героям Слава", — підписав Козловський опубліковані відео.

Нагадаємо, 13 лютого Віталій Козловський спростував чутки, що він більше не в ЗСУ. Його мобілізували на початку серпня. Після чого співак активно висвітлював своє життя в армії. Однак згодом він повністю зник із соціальних мереж, чим занепокоїв своїх шанувальників. Нещодавно з'явилася інформація, що Козловський більше не служить в армії.

А перед цим Козловського помітили на прогулянці в столиці в цивільному і в компанії подруг. Це фото з'явилося на тлі чуток того, що Віталій Козловський уже не служить у ЗСУ. Першим про це заговорив Ігор Кондратюк, який заявляє, що вже три місяці не отримує виплат від співака.