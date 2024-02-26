"Лучшая мама в мире": дочь Ольги Фреймут нежно поздравила ее с днем рождения (фото)

Старшая дочь ведущей адресовала ей теплые слова с поздравлениями. Сама Злата неделей ранее тоже отметила день рождения.

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Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут 25 февраля отмечала день рождения. Ей исполнилось 42 года. С праздником свою маму нежно поздравила ее старшая дочь Злата Митчелл на своей странице в Instagram.

18-летняя Злата в сторис адресовала своей знаменитой маме теплые и приятные слова с поздравлениями.

"С днем рождения, лучшая мама в мире! Творческая сила, внутреннее влияние, культурная икона, что бы мы без тебя делали?" – обратилась к маме Злата Митчелл.

Ольга Фреймут с дочкой Златой Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Неделей ранее, Ольга Фреймут тоже поздравила Злату с днем рождения. Телеведущая написала: "Доченька, я так люблю быть твоей мамой. Будь счастлива, моя девочка! С 18 Днем рождения тебя, @zlata_mitchell". Она также опубликовала архивное фото с дочкой.

Ольга Фреймут с дочкой Златой Фото: instagram.com/freimutolia

Пользователи сети присоединились к поздравлениям Ольги. Многие оставили комментарии с теплыми пожеланиями: "Мои искренние поздравления и Злате и маме!

Невероятно красивые! Желаю мира и гармонии, любви и взаимопонимания, и быть счастливыми своей миссией! Осуществление мечтаний и легкого достижения поставленных целей!", "Искренние поздравления Вам и Злате! Счастливой судьбы молодой красавице", "Поздравляю дочь и маму! Красотки!", "C днем рождения! Счастья и здоровья вам и вашей дочери. Такая уже взрослая и красивая Злата".

Ольга Фреймут со старшей дочерью Златой Фото: instagram.com/freimutolia

Напомним, 23 февраля сообщалось, что Дженнифер Лопес показала редкие кадры своих детей. Макс и Эмма родились в союзе Джей Ло и Марка Энтони. Звездные наследники накануне отметили 16-й день рождения.