"Ходячие мертвецы: Выжившие": чем впечатлил зрителей первый эпизод спин-оффа

Зрители утверждают, что спин-офф сериала – "шоу совершенно другого уровня". Первая серия получилась очень многообещающей.

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Спин-офф сериала "Ходячие мертвецы" под названием ""Ходячие мертвецы: Выжившие", первый эпизод которого уже вышел на экраны, впечатлил фанатов. Они назвали его "шоу совершенно другого уровня", пишет Daily Mail.

Первый эпизод под названием "Годы" начался через пять лет после взрыва моста, когда главный герой Рик Граймс подумывал о самоубийстве осколком стекла после просмотра по телевидению сообщений о взрыве, в результате которого погибли другие выжившие в постапокалиптическом мире. Он работал "грузополучателем" в Военных силах Гражданской Республики, CRM, убивая ходячих мертвецов в рамках попытки стать гражданином CRM. Рик попытался сбежать, отрубив себе руку топором, чтобы освободиться от наручников, но офицер CRM остановил его с помощью электрошокера.

Затем в шоу был показан эпизод из снов, в котором Рик впервые встречает Мишон (Данай Гурира), теперь жену Рика, когда она просто сидела на скамейке в парке и ела обед перед апокалипсисом. Затем мужчина очнулся в больнице CRM с забинтованной рукой.

"Это шоу совершенно другого уровня, любой, кто бросил смотреть, обязательно посмотрите это шоу", "Я отказался от "Ходячих мертвецов", но этот новый сериал кажется многообещающим!", "Если вы поклонник "Ходячих мертвецов", новый сериал с Риком и Мачоуном просто потрясающий!", "Новый сериал "Ходячих мертвецов" просто вылечил мою депрессию. Я люблю Рика", "Премьера сериала #TheOnesWhoLive может стать величайшим эпизодом "Ходячих мертвецов" всех времен. "Актерская игра, операторская работа, построение мира, повествование… Все настолько близко к совершенству, насколько можно ожидать от #TWD", – восторгается публика.

Зрители впечатлены первым эпизодом спин-оффа Фото: Скриншот

"Ходячие мертвецы" – это американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом и основанный на одноименной серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом. В центре сюжета небольшая группа людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса. Первый сезон вышел на экраны в 2010 году, а на сегодня сериал насчитывает уже 11 сезонов, последний из которых закончился в ноябре 2022 года.

"Ходячие мертвецы: Выжившие" — последний из ряда спин-оффов оригинального сериала, в том числе "Бойтесь ходячих мертвецов" и "Ходячие мертвецы: Мир за пределами". В апреле 2023 года было объявлено о разработке еще одного сериала под названием "Еще больше историй из вселенной Ходячих мертвецов".

Ранее Фокус писал, что появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: выжившие".