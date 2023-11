Выжившие ходячие мертвецы. Появился тизер нового сезона сериала

Создатели сериала сняли 6 эпизодов нового сериала — премьера первого состоится уже 25 февраля 2024 года

Канал AMC презентовал новый тизер первого сезона сериала "Ходячие мертвецы: выжившие" (название на языке оригинала The Walking Dead: The Ones Who Live). Новый сериал стал продолжением финального сезона сериала "Ходячие мертвецы".

Когда ожидается премьера сериала?

Уже 25 февраля нового года презентуют первую серию продолжения франшизы.

Какая сюжетная линия ожидается в сериале "Ходячие мертвецы: выжившие"

Главными героями в новом сериале и его первом сезоне станут Мишон и Рик Граймс. Именно они фигурируют в представленном тизере. Персонажи продолжат борьбу с зомбаками.

Зрители, которые уже знакомы с главными героями сериала, на этот раз ждут развязки и продолжения романтической истории любви. В частности, речь идет о Рике и Мишонн, которых еще в начале разделил жесткий мир. За время борьбы с зомбаками оба изменились. Однако все верят, что судьбу любимых персонажей ожидает счастливый финал. Ведь по всем ожиданиям герой, который пережил много страданий, боли, горя, должен в конце получить вознаграждение.

Продюсеры пока не разглашают информацию о сюжетной линии мини-сериала "Ходячие мертвецы: выжившие". Одинак, в последнем сезоне оригинального сериала "Ходячие мертвецы" поклонникам намекнули, что Мишонна, которую сыграла Данай Гурира, много лет считала, что ее муж Рик Граймс, которого сыграл Эндрю Линкольн, давно на том свете. Но неожиданно у нее появляется надежда, что он жив. Поэтому она отправляется на поиски мужа. Судя по всему именно это станет основой сюжетной линии в продолжении.

Вероятнее всего это не единственный сезон сериала, который планируется показать зрителям. Поэтому поклонников точно ждет неожиданный финал в последней серии "Ходячие мертвецы: выжившие".

