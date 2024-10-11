Успешный сериал "Королева змей" закрыли после второго сезона: в чем причина

Одной из причин такого решения называют большой переыв между сезонами, что привело к оттоку зрителей.

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Американский телеканал Starz закрывает один из своих самых успешных сериалов "Королева змей" после двух сезонов, сообщает Deadline.

Кабельная сеть "не будет снимать третий сезон" исторической драмы Джастина Хэйта, где Саманта Мортон играет королеву XVI века Екатерину Медичи, которая правила Францией в течение 30 лет. Однако Starz по-прежнему обязана по контракту платить актерскому составу, ранее отобранному для третьего сезона.

И первый, и второй сезоны "Королевы змей" имеют завидные 100% рейтинги одобрения критиков и 85-89% рейтингов одобрения зрителей на Rotten Tomatoes. Сериал также попал в несколько списков тoп-10.

Трейлер сариала "Королева змей"

Одной из причин закрытия проекта называют тот факт, что между первым и вторым сезоном был почти двухлетний переыв, после которого не все фанаты вернулись к его просмотру.

Сериал "Королева змей", основанный на книге Леони Фриды "Екатерина Медичи: королева Франции эпохи Возрождения", представляет собой современную интерпретацию жизни Екатерины, которая, вопреки всем обстоятельствам, стала одной из самых могущественных и самых долгоправящих правительниц во французской истории.

Второй сезон закончился событиями Варфоломеевской ночи, которые руководство Starz в конечном итоге посчитало удовлетворительным завершением истории Екатерины для поклонников.

Кроме Саманты Мортон, в актерский состав также вошли Амрита Ачария, Барри Атсма, Энцо Чиленти, Сенния Нануа и Кируна Стамелл.

На этом история с "Королевой змей" все же не заканчивается. Спин-офф, посвященный королеве Елизавете I, находится в разработке у той же творческой команды сценариста/исполнительного продюсера Джастина Хэйта и исполнительного продюсера Эрвина Стоффа. В настоящее время ни один актер еще не утвержден, но поговаривают, что Минни Драйвер, которая была приглашенной звездой в роли британской королевы во втором сезоне сериала "Королева змей", может повторить свою роль в новом сериале.

Ранее Фокус писал, что вышел финальный эпизод "Симпсонов".