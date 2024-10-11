Успішний серіал "Королева змій" закрили після другого сезону: у чому причина

Однією з причин такого рішення називають великий перерив між сезонами, що призвело до відтоку глядачів.

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Американський телеканал Starz закриває один зі своїх найуспішніших серіалів "Королева змій" після двох сезонів, повідомляє Deadline.

Кабельна мережа "не зніматиме третій сезон" історичної драми Джастіна Гейта, де Саманта Мортон грає королеву XVI століття Катерину Медичі, яка правила Францією протягом 30 років. Однак Starz, як і раніше, зобов'язана за контрактом платити акторському складу, раніше відібраному для третього сезону.

І перший, і другий сезони "Королеви змій" мають неймовірні 100% рейтинги схвалення критиків і 85-89% рейтингів схвалення глядачів на Rotten Tomatoes. Серіал також потрапив до кількох списків топ 10.

Трейлер саріалу "Королева змій"

Однією з причин закриття проєкту називають те, що між першим і другим сезоном була майже дворічна перерва, після якої не всі фанати повернулися до його перегляду.

Серіал "Королева змій", заснований на книжці Леоні Фріди "Катерина Медічі: королева Франції епохи Відродження", являє собою сучасну інтерпретацію життя Катерини, яка, всупереч усім обставинам, стала однією з наймогутніших і найтриваліших правительок у французькій історії.

Другий сезон закінчився подіями Варфоломіївської ночі, що керівництво Starz зрештою вважало задовільним завершенням історії Катерини для шанувальників.

Крім Саманти Мортон, до акторського складу також увійшли Амріта Ачарія, Баррі Атсма, Енцо Чіленті, Сеннія Нануа і Кіруна Стамелл.

На цьому історія з "Королевою змій" все ж не закінчується. Спіноф, присвячений королеві Єлизаветі I, перебуває в розробці в тієї ж творчої команди сценариста/виконавчого продюсера Джастіна Гейта і виконавчого продюсера Ервіна Стоффа. Наразі жодного актора ще не затверджено, але подейкують, що Мінні Драйвер, яка була запрошеною зіркою в ролі британської королеви в другому сезоні серіалу "Королева змій", може повторити свою роль у новому серіалі.

Раніше Фокус писав, що вийшов фінальний епізод "Сімпсонів".