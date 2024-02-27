Владелец замка, где снимали "Солтберн", рассказал о своей внезапной популярности

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Чарльз Стопфорд Саквилл, владелец имения, где снимался фильм, сделал неожиданное признание. Но Дрейтон-хаус теперь стал настоящим магнитом для туристов и блогеров.

Фильм "Солтберн" вышел на экраны в прошлом году. Главные роли в нем исполнили Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Розамунд Пайк. А съемки проходили в старинной имении Дрейтон-хаус. Для съемок его предоставил владелец Чарльз Стопфорд Саквилл, который рассказал о внезапной популярности своего родового поместья. Об этом пишет Tatler.

Использование своих деревенских земель в качестве декораций для мегабюджетных фильмов и телешоу стало чем-то вроде тактики выживания для многих аристократов, как признался на выходных Чарльз Стопфорд Саквилл, сдавший Дрейтон-хаус в аренду создателям популярного фильма "Солтберн".

Кадр из фильма "Солтберн" Фото: Amazon

63-летний Стопфорд Саквилл сказал, что за съемки ему заплатили "на 100 процентов", отметив, что это было решающим фактором, добавив: "Эти дома не работают на воде".

Тем не менее разрешение режиссеру Эмеральд Феннелл и ее команде снимать мрачную комедию, в которой главную роль играет Барри Кеоган, имело свои недостатки.

В настоящее время интерес к его 700-летней собственности в Нортгемптоншире настолько велик, что видео TikTok, показывающее точное местоположение общественной пешеходной дорожки, проходящей через территорию, было просмотрено 400 000 раз.

Стопфорд Саквилл говорит, что его сотрудникам теперь приходится патрулировать его, поскольку "более 50" нарушителей сошли с тропы и пытались проникнуть в дом.

"Некоторые люди становятся немного любознательными", — сказал он.

Трейлер фильма "Солтберн"

Продюсеры сделали все возможное, чтобы сохранить место съемок "Солтберна" в секрете. Частью соглашения с Саквиллом о разрешении съемок было условие, что ни один член съемочной группы не может упоминать настоящее место в интервью. Однако тайна недолго оставалась тайной.

Дрейтон-хаус был построен в 1328 году группой зажиточных англо-нормандцев. Он несоклько раз менял владельцев.

Парк простирается на 200 акров, а главный дом построен в редком стиле английского барокко после реконструкции в конце 17 века. Одной из его самых уникальных особенностей является винтовая консольная дубовая лестница, построенная примерно в 1680 году. Известный историк архитектуры Жервас Джексон-Стопс описал ее как "один из наиболее тщательно охраняемых секретов мира английских загородных домов". Дом перешел в собственность семьи Саквилл в начале 18 века. Нынешний владелец Чарльз Стопфорд Саквилл, заработавший состояние на финансовых данных, унаследовал дом от своего отца, Лайонела Саквилла. Чарльз известен как заядлый автолюбитель и хороший стрелок. Дом редко доступен для публики, хотя Саквиллы время от времени проводят дни открытых дверей.

Кадр из фильма "Солтберн" Фото: Amazon

Объясняя свой выбор имения для съемок "Солтберна", режиссер Эмеральд Фенелл рассказала, что выбрала Дрейтон-хаус потому что ее семья дружит с Саквиллами, и потому что это "место настолько нереальное, насколько Солтберн должен был чувствовать себя реальным", а также потому что особняк выглядел богатым и готичным.

Впрочем, несмотря на популярность фильма, многие фанаты до сих пор не верят, что особняк, где снимали "Солтберн" существует на самом деле.

Наверное, одним из самых знаменитых имений в Великобритании был и остается замок Хайклер, в котором снимали сериалы "Аббатство Даунтон" и "Дживс и Вустер".