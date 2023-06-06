Миллион в год. Владелица имения из "Аббатства Даунтон" рассказала, сколько стоит его содержать

Замок Хайклер, которым владеет крестник покойной королевы Елизаветы, знаменит на весь мир, но содержать его невообразимо дорого.

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Замок Хайклер, является одним из самых узнаваемых английских имений в мире. Ведь он стал домом семьи из сериала "Аббатство Даунтон", появлялся в сериалах "Дживс и Вустер", "Бриджертоны", фильмах "Матч Пойнт", " С широко закрытыми глазами", "Робин Гуд: принц воров" и многих других. Однако он также является домом для 8-го графа Карнарвона и его супруги. И они признают, что содержать огромный дом с сотнями комнат очень сложно. Об этом пишет Daily Mail.

Графиня Карнарвон отмечает, что замку Хайклер нужно зарабатывать миллион фунтов в год, чтобы просто не обрушится на голову его обитателям. Хоть снаружи он и выглядит пристойно, но большинство из 300 помещений закрыты. К слову, даже сами хозяева замка не знают, сколько их точно.

Карнарвон говорит, что несмотря на всю известность, которую сериал "Аббатство Даунтон" принес Хайклеру, гонорара за производство популярного сериала хватило на чашку капучино в день. Это около 5000 фунтов стерлингов в день.

Съемки "Аббатства Даунтон"

В то время как у Хайклера всего 5000 акров земли, скромно, если сравнивать с Бленхеймом или Балморалом, финансы вызывают постоянную тревогу. Замку нужно по миллиону фунтов стерлингов в год, а полный ремонт стоит более 12 миллионов.

Счета за электричество очень высоки, так что граф и графиня чаще занимают фермерский дом, чем роскошный замок. А в замок водят экскурсии. Правда, хозяев замка подкосил коронавирус и Brexit.

Графиня, иди Леди С, как ее называют сотрудники, до того, как стать Фионой, 8-й графиней Карнарвон, она была Фионой Эйткен, бухгалтером, получившим образование в женской школе Святого Павла. Так что счета она ведет очень тщательно. Она вторая жена Джорджа Реджинальда Оливера Молинье Герберта, 8-й граф Карнарвона, крестника королевы Елизаветы и потомка того самого графа Карнарвона, который вместе с Говардом Картером открыл гробницу Тутанхамона.

Граф и графиня Карнарвон

Так что продавать семейное имение он не намерен. И готов сделать все что угодно, лишь бы заработать денег. И семья экономит на всем.

"Мы не используем много. Я имею в виду, здесь горят две лампочки. И этот накопительный обогреватель, вероятно, не работает. Все, что я знаю, это то, что мне нужно продать еще несколько экскурсий, которые оплатят высокие счета за электричество", — говорит Фиона.

"Я довольно предусмотрительный бухгалтер. Хайклер — это бизнес. Ему нужно, чтобы деньги поступали и уходили", — Фиона успевает водить экскурсии, косить траву, заниматься оранжереей и даже отвечать на отзывы на сайте замка: на немецком, португальском, французском и, конечно, английском.

"Я хочу убедиться, что люди не чувствуют себя проигнорированными", — объясняет она.

Замок Хайклер

Кроме графа и графини в замке постоянно проживает персонал. Не так много, как во времена его расцвета. Но помощь им требуется. Так, бывший начальник службы безопасности Лес, отставной полицейский, проработал два месяца, прежде чем умер в возрасте 96 лет.

Для сравнения, в 1906 году в замке прислуживали: камердинер, дворецкий, 14 лакеев, 25 горничных, 25 садовников, два шофера и три повара. Сейчас графской чете помогают только девятеро.

Сама графиня выпустила несколько книг о Карнарвонах, в частности, о жене 5-го графа, леди Альмине, незаконнорожденной дочери банковского магната Альфреда де Ротшильда, и ее жизни.

Замок Хайклер

Семья графини была близка с покойной королевой на протяжении поколений. Сама королева Елизавета часто гостила у крестника. И Фиона вдохновляется ее примером.

"Королева никогда не говорила много, но когда она говорила, мы слушали. Ее Величество не осуждала других людей, она шла пешком и демонстрировала нам то, что важно. Она просто делала то, что требовалось. Вот как я пытаюсь жить", — говорит Фиона.

Напомним, ранее графиня Карнарвон рассказывала, как в замке Хайклер проходили съемки сериала "Аббатство Даунтон".