Мільйон на рік. Власниця маєтку з "Абатства Даунтон" розповіла, скільки коштує його утримувати

Замок Хайклер, яким володіє хрещеник покійної королеви Єлизавети, відомий на весь світ, але утримувати його неймовірно дорого.

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Замок Хайклер, є одним із найвідоміших англійських маєтків у світі. Адже він став домом сім'ї із серіалу "Аббатство Даунтон", з'являвся у серіалах "Джівс і Вустер", "Бріджертони", фільмах "Матч Пойнт", "З широко закритими очима", "Робін Гуд: принц злодіїв" та багатьох інших. Однак він також є домом для 8-го графа Карнарвона та його дружини. І вони визнають, що утримувати величезний будинок із сотнями кімнат дуже складно. Про це пише Daily Mail.

Графіня Карнарвон зазначає, що замку Хайклер потрібно заробляти мільйон фунтів на рік, щоб просто не впаде на голову його мешканцям. Хоч зовні він і виглядає пристойно, але більшість із 300 приміщень закриті. До речі, навіть самі господарі замку не знають скільки їх точно.

Карнарвон каже, що попри всю популярність, яку серіал "Аббатство Даунтон" приніс Хайклеру, гонорару за виробництво популярного серіалу вистачило на чашку капучино на день. Це близько 5000 фунтів стерлінгів на день.

Зйомки "Абатства Даунтон"

У той час, як у Хайклер всього 5000 акрів землі, скромно, якщо порівнювати з Бленхеймом або Балморалом, фінанси викликають постійну тривогу. Замку потрібно по мільйону фунтів стерлінгів на рік, а повний ремонт коштує понад 12 мільйонів.

Рахунки за електрику дуже високі, тому граф і графиня частіше займають фермерський будинок, ніж розкішний замок. А у замок водять екскурсії. Щоправда, господарів замку підкосив коронавірус та Brexit.

Графіня, іди Леді С, як її називають співробітники, до того, як стати Фіоною, 8-ю графинею Карнарвон, вона була Фіоною Ейткен, бухгалтером, який здобув освіту в жіночій школі Святого Павла. Тож рахунки вона веде дуже ретельно. Вона друга дружина Джорджа Реджинальда Олівера Моліньє Герберта, 8-й граф Карнарвона, хрещеника королеви Єлизавети та нащадка того самого графа Карнарвона, який разом із Говардом Картером відкрив гробницю Тутанхамона.

Граф та графиня Карнарвон

Тож продавати сімейний маєток він не має наміру. І готовий зробити все, що завгодно, аби заробити грошей. І родина заощаджує на всьому.

"Ми не використовуємо багато. Я маю на увазі, тут горять дві лампочки. І цей накопичувальний обігрівач, ймовірно, не працює. Все, що я знаю, це те, що мені потрібно продати ще кілька екскурсій, які сплатять високі рахунки за електрику", — каже Фіона.

"Я досить передбачливий бухгалтер. Хайклер — це бізнес. Йому потрібно, щоб гроші надходили і йшли", — Фіона встигає водити екскурсії, косити траву, займатися оранжереєю і навіть відповідати на відгуки на сайті замку: німецькою, португальською, французькою і, звичайно, англійською.

"Я хочу переконатися, що люди не почуваються проігнорованими", — пояснює вона.

Замок Хайклер

Окрім графа та графині у замку постійно проживає персонал. Не так багато, як за часів його розквіту. Але допомога їм потрібна. Так, колишній начальник служби безпеки Ліс, відставний поліцейський, пропрацював два місяці, перш ніж помер у віці 96 років.

Для порівняння, в 1906 році в замку прислужували: камердинер, дворецький, 14 лакеїв, 25 покоївок, 25 садівників, два шофери та три кухарі. Зараз графському подружжю допомагають лише дев'ятеро.

Сама графиня випустила кілька книг про Карнарвон, зокрема, про дружину 5-го графа, леді Альміну, незаконнонароджену дочку банківського магната Альфреда де Ротшильда, та її життя.

Замок Хайклер

Сім'я графині була близька до покійної королеви протягом поколінь. Сама королева Єлизавета часто гостювала у хрещеника. І Фіона надихається її прикладом.

"Королева ніколи не говорила багато, але коли вона говорила, ми слухали. Її Величність не засуджувала інших людей, вона йшла пішки і демонструвала нам те, що важливо. Вона просто робила те, що потрібно. Ось як я намагаюся жити", — каже Фіона.

Нагадаємо, раніше графиня Карнарвон розповідала, як у замку Хайклер проходили зйомки серіалу "Аббатство Даунтон".