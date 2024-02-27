Джорджина Родригес показала трогательный снимок с дочкой Криштиану Роналду (фото)

Белле Эсмеральде весной 2024 исполнится два года. Девочка стала вторым общим ребенком пары.

Related video

30-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала трогательный снимок с дочерью Криштиану Роналду, 39. Семейным кадром звезда соцсетей поделилась в Instagram.

Почти двухлетняя Белла Эсмеральда сидела у мамы на руках и училась пользоваться столовыми приборами. Самая маленькая наследница португальского футболиста была одета в светлый костюмчик и держала во рту розовую соску.

Джорджина в этот момент улыбалась и смотрела на Беллу Эсмеральду, которая родилась весной 2022 года. Во время родов братик девочки, Эйнджел, умер.

Джорджина Родригес с дочерью Беллой Эсмеральдой Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Кроме Беллы, Родригес и Роналду также воспитывают общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в 2017 году. Тогда же родились близнецы футболиста Ева и Матео от суррогатной матери. Также звездная пара воспитывает первенца спортсмена Криштиану-младшего, рождение которого до сих пор остается загадкой, ведь Роналду не раскрывает персоны матери своего старшего сына.

Криштиану Роналду с невестой и детьми Фото: instagram.com/georginagio

Об отношениях модели и португальского футболиста известно с 2016 года. Сейчас они живут в Саудовской Аравии после того, как Криштиану подписал соглашение с ФК "Аль-Насср".

Напомним, Джорджина Родригес показала фото Роналду с детьми.

Также Фокус писал о 39-м дне рождения Криштиану Роналду в кругу семьи.