Джорджина Родрігес показала зворушливий знімок із донькою Кріштіану Роналду (фото)
Беллі Есмеральді навесні 2024 виповниться два роки. Дівчинка стала другою спільною дитиною пари.
30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала зворушливий знімок з донькою Кріштіану Роналду, 39. Сімейним кадром зірка соцмереж поділилася в Instagram.
Майже дворічна Белла Есмеральда сиділа в мами на руках та вчилася користуватися столовими приборами. Найменша спадкоємиця португальського футболіста була одягнута у світлий костюмчик та тримала в роті рожеву соску.
Джорджина в цей момент посміхалася та дивилася на Беллу Есмеральду, яка народилася навесні 2022 року. Під час пологів братик дівчинки, Ейнджел, помер.
Окрім Белли, Родрігес та Роналду також виховують спільну доньку Алану Мартіну, яка зʼявилася на світ у 2017 році. Тоді ж народилися близнюки футболіста Єва та Матео від сурогатної матері. Також зіркова пара виховує первістка спортсмена Кріштіану-молодшого, народження якого досі залишається загадкою, адже Роналду не розкриває персони матері свого старшого сина.
Про стосунки моделі та португальського футболіста відомо з 2016 року. Наразі вони живуть у Саудівській Аравії після того, як Кріштіану підписав угоду з ФК "Аль-Насср".
Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала фото Роналду з дітьми.
Також Фокус писав про 39-й день народження Кріштіану Роналду в колі родини.