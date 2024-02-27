Джорджина Родрігес показала зворушливий знімок із донькою Кріштіану Роналду (фото)

Беллі Есмеральді навесні 2024 виповниться два роки. Дівчинка стала другою спільною дитиною пари.

Related video

30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала зворушливий знімок з донькою Кріштіану Роналду, 39. Сімейним кадром зірка соцмереж поділилася в Instagram.

Майже дворічна Белла Есмеральда сиділа в мами на руках та вчилася користуватися столовими приборами. Найменша спадкоємиця португальського футболіста була одягнута у світлий костюмчик та тримала в роті рожеву соску.

Джорджина в цей момент посміхалася та дивилася на Беллу Есмеральду, яка народилася навесні 2022 року. Під час пологів братик дівчинки, Ейнджел, помер.

Джорджина Родрігес з донькою Беллою Есмеральдою Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Окрім Белли, Родрігес та Роналду також виховують спільну доньку Алану Мартіну, яка зʼявилася на світ у 2017 році. Тоді ж народилися близнюки футболіста Єва та Матео від сурогатної матері. Також зіркова пара виховує первістка спортсмена Кріштіану-молодшого, народження якого досі залишається загадкою, адже Роналду не розкриває персони матері свого старшого сина.

Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми Фото: instagram.com/georginagio

Про стосунки моделі та португальського футболіста відомо з 2016 року. Наразі вони живуть у Саудівській Аравії після того, як Кріштіану підписав угоду з ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала фото Роналду з дітьми.

Також Фокус писав про 39-й день народження Кріштіану Роналду в колі родини.