Джорджина Родрігес показала свіжі фото Кріштіану Роналду з дітьми

Зірковий спортсмен виховує пʼятьох спадкоємців. Двоє з них — від Джорджини Родрігес.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала свіжі фото Кріштіану Роналду, 39, з його дітьми. Сімейними кадрами зірка соцмереж ділиться в Instagram з понад 57 млн підписників.

"Моя обкладинка для Vogue та кілька улюблених моментів", — написала кохана португальського футболіста.

Вона показала, як однорічна Белла Есмеральда обіймалася із старшою сестричкою. А на одному з кадрів Кріштіану Роналду тримав найменшу спадкоємицю за руку, поки Матео йшов біля них.

Джорджина Родрігес

Зірковий спортсмен та Джорджина Родрігес виховують двох спільних дітей — доньок Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Перша народилася навесні 2022 року. Тоді, під час пологів, її братик Ейнджел помер.

Також у Роналду є спадкоємці від попередніх союзів та сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео та донька Єва.

Про роман португальського футболіста та його коханої стало відомо у 2016 році. Повідомлялося, що вони заручилися, проте про весілля наразі нічого не відомо. Родина Роналду останнім часом мешкає в Саудівській Аравії, адже він грає за ФК "Аль-Насср".

Кріштіану Роналду з родиною Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес вийшла на публіку в розкішній сукні.

Також Фокус писав про 30-річчя нареченої Кріштіану Роналду на Мальдівах.