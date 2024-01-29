Наречена Кріштіану Роналду показала, як зустріла 30-річчя (фото)

До іменинниці приєдналася її донька Алана Мартіна. Втім, самого Роналду на островах не було.

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30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала день народження посеред зими на сонячних островах. Кадрами зірка соцмереж ділиться в Instagram.

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, прилетіла на Мальдіви зустріти своє 30-річчя 27 січня 2024 року. Втім, зіркового спортсмена поруч з іменинницею не було. На одному з кадрів Джорджина показала, як вони з Кріштіану говорили по відеозвʼязку. У цей момент вона тримала в руках великий букет червоних троянд. Поруч з футболістом також була їхня менша донька Белла Есмеральда, якій навесні 2024 виповниться два роки.

"Благословенні, щасливі 30", — лаконічно написала мама двох дітей.

Зокрема, іменинниця поділилася фото в купальнику на фоні океану, кадрами в сукні, з донькою Аланою Мартіною, за святковим столом з друзями.

Джорджина Родрігес зустріла 30-річчя на Мальдівах

Джорджина та португальський футболіст познайомилися в магазині Gucci, де його майбутня наречена працювала продавцем. Згодом пара почала романтичні стосунки, а у 2017 році Родрігес народила спортсмену доньку Алану Мартіну. У 2022 на світ зʼявилася друга спільна дитина пари — Белла Есмеральда. Втім, під час пологів її братик Ейнджел помер.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Також у Роналду є троє дітей від попередніх союзів та сурогатної матері — Кріштіану-молодший, Єва та Матео.

Наразі вся родина футболіста живе в Саудівській Аравії, оскільки він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала розкішну блискучу сукню на публіці.

Також Фокус писав про те, як виглядає наразі менша донька Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес.