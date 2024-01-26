Наречена Кріштіану Роналду прикрасила обкладинку Vogue (фото)

На обкладинці видання знаменитість постала з розпущеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі. Вона обрала темне вбрання.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку Vogue. Кадрами фотосесії наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, ділиться в Instagram з понад 56 млн підписників.

"Дякую, моя прекрасна Мексико", — написала мама двох дітей.

На обкладинці видання Джорджина постала з розпущеним волоссям та макіяжем з акцентом на очі. Вона обрала темне вбрання та дивилася вбік.

Джорджина Родрігес

"Міфічний кавер!", "Королева", "Красуня", — реагують на нову зйомку Джорджини її фанати в соцмережі.

Джорджина Родрігес

Також Родрігес приміряла довгі та розкішні сукні.

"Я жінка, яка бореться з цінностями, заснованими на любові та повазі, принципах, які супроводжують мене у всіх аспектах мого життя", — розповідає модель виданню.

Джорджина Родрігес

Джорджина народила Кріштіану Роналду двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Також пара, яка наразі мешкає в Саудівській Аравії, виховує ще трьох спадкоємців футболіста — Кріштіану-молодшого, Матео та Єву.

Про стосунки Родрігес та зіркового спортсмена стало відомо у 2016 році. Вони познайомилися, коли дівчина працювала продавцем у магазині Gucci.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала на одному фото всіх дітей Роналду.

Також Фокус писав про подорож Кріштіану Роналду з нареченою до Португалії на Новий рік 2024.