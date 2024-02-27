Принс Джексон был замечен на съемочной площадке фильма о его легендарном отце Майкле (фото)

Старший сын Майкла Джексона, Принс Джексон, был замечен направляющимся на съемочную площадку фильма "Майкл" в Лос-Анджелесе. В ленте будет показана жизнь и музыкальная карьера его отца.

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Старший сын Майкла Джексона, Принс Майкл Джексон, был замечен на съемочной площадке предстоящего фильма о своем отце-легенде музыки, сообщает Мirror.

Ожидается, что биографический фильм "Майкл" выйдет в следующем году и в нем главную роль играет кузен Принца Джаафар Джексон, а также актеры Майлз Теллер в роли адвоката Джона Бранки, Колман Доминго в роли отца Джо Джексона и Ниа Лонг в роли матери Кэтрин Джексон.

27-летний Принс был одет в серую толстовку с капюшоном, мешковатые синие джинсы и кроссовки. Свои длинные каштановые волосы он собрал в низкий хвост и низко надвинул на голову черную бейсболку. Парень, видимо, хотел стать свидетелем того, как его двоюродный брат "оживил" его отца. Принс на съемочной площадке встретился со своим двоюродным братом Джафаром.

Продюсер Грэм Кинг уже похвалил Джафара, объяснив: "У Джафара каждый взгляд, каждая нота, каждое танцевальное движение — это Майкл. Он воплощает Майкла так, как не смог бы ни один другой актер".

В прошлом Принс открыто рассказывал о заболевании своего отца: "У него было кожное заболевание, называемое витилиго, я думаю, это было даже в отчете о вскрытии. Я думаю, что причина этого — это вопрос для предположений, но это либо витилиго, или какая-то форма волчанки, которая способствовала развитию витилиго".

Майкл Джексон и его сын Принс Фото: instagram.com/princejackson

Принс Майкл Джексон Фото: instagram.com/princejackson

Кроме этого, вспоминая поп-звезду, Принс описал свои впечатления от его внешности: "У него было много неуверенности, его внешний вид был каким-то неряшливым".

Напомним, 14 февраля сообщалось, что племянник Майкла Джексона сыграл своего дядю в биографическом фильме. И режиссер, и продюсер отмечают удивительное сходство Джаафара с Майклом Джексоном.