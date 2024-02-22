Экс-охранник Майкла Джексона назвал настоящую причину первой пластической операции певца

Мэтт Фиддес, охранявший Джексона более 10 лет, говорит, что над носом артиста в первую очередь насмехался его отец. Но не буллинг заставил его лечь под нож.

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Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес, который работал со звездой более 10 лет, появился в недавнем выпуске подкаста "Исследование Стивена Салли", чтобы раскрыть подробности того, почему певец сделал первую пластическую операцию, положив начало многолетней трансформации.

По словам Мэтта, Майкла всегда дразнили из-за размера его носа, но он перенес свою первую процедуру ринопластики в 1979 году.

Майкл Джексон до пластических операций Фото: Getty

"Раньше его семья часто дразнила его из-за размера носа – его называли большим носом и все такое. Он говорил, что его отец был главным: "Ты получил это не от меня, ты получил это от своей мамы, ты не получил это от моей стороны семьи" – это его очень ранило", – говорит Фиддес.

Однако не насмешки отца и других людей толкнули Майкла под нож пластического хирурга. Настоящей причиной ринопластики стала травма, которую Джексон получил в возрасте 21 года в результате своих "невероятных" тренировок.

Майкл Джексон пластическими операциями изсенил себя до неузнаваемости Фото: Getty

"Майкл танцевал в среднем около трех часов в день. На одном из этапов он делал 50 вращений подряд – это было невероятно. Он упал и сломал нос, и он увидел в этом прекрасную возможность, пока он находился под наркозом, просто уменьшить нос", – продолжил Мэтт.

Ссылаясь на слухи о том, что Джексон за свою жизнь неоднократно подвергался пластическим операциям, Фиддес отметил, что он никогда не говорил об этом с покойным певцом, но признал: все понимали, что одним носом дело не закончилось.

"Я не знаю, сколько операций ему сделали. Я не обсуждал с ним подробно. Тогда о пластической хирургии или ботоксе мы не могли говорить. Это было неважно, поэтому ему приходилось поддерживать этот имидж, потому что за ним стояли звукозаписывающие компании, которые платили ему миллиарды", – отмечает Фидденс.

Бывший охранник звезды предположил, что Джексон осознавал тот факт, что его меняющееся лицо и публичные выходки привлекут к нему много внимания.

"Но в конце концов он на этом и сыграл. Часто то, каким его видели бы СМИ, было не таким, каким я бы его увидел. Он выставил бы себя смешным, чтобы напугать средства массовой информации", – считает Мэтт.

Джексон при жизни стал одним из самых печально известных примеров опасности косметической хирургии, потратив 30 лет на то, чтобы достичь своей идеи совершенства. Некоторые друзья ранее говорили, что он копировал себя с Дайаны Росс, другие считали, что он просто хотел стереть все сходство со своим ненавистным отцом.

В конце концов, после 100 процедур он отчаянно пытался восстановить ущерб, нанесенный безрассудными и неудачными операциями и инъекциями, но все усилия были безуспешными.

Ранее Фокус писал, что дочь Джексона поделилась архивными фото поп-короля в годовщину его смерти.