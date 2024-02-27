5 удивительных секретов, которые группа крови может рассказать о вашем здоровье

В организме среднего взрослого человека содержится примерно 5 литров крови, что составляет примерно 10% его веса. Несмотря на то, что это такая большая и важная часть анатомии человека, многие люди даже не знают, какая у них группа крови.

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Удивительно, но помимо того, что знание своей группы крови в некоторых случаях может спасти жизнь, она еще может сообщить вам некоторую важную информацию о вашем здоровье. О пяти секретах, которые ваша группа крови может рассказать о здоровье пишет Parade.

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Фото: Freepik

Существует четыре основные группы крови: A, B, AB и O. Сертифицированный семейный врач Эмбер Робинс объясняет, что группа крови определяется генами и передается от биологических родителей.

"Время, когда врачи проверяют группу крови, обычно наступают тогда, когда человек сдает кровь, готовится к операции или рожает ребенка, в этих случаях мы часто проверяем группу крови. Однако это не обычный анализ крови, который проводится при регулярном осмотре у врача", — говорит доктор Робинс.

На данный момент, если вы не знаете свою группу крови и хотите ее узнать, один из способов — сдать кровь. Доктор Лаура Парди, доктор медицинских наук, MBA говорит, что вы также можете просто попросить своего врача дать вам направление на анализ крови, чтобы узнать, какая у вас группа крови. Перед вами пять секретов, которые ваша группа крови может рассказать вам о вашем здоровье, и почему знание своей группы крови может быть так полезно.

Экстренный случай

Фото: Freepik

И доктор Парди, и доктор Робинс говорят, что одна из главных причин, почему полезно знать свою группу крови, заключается в том, что вы будете знать, какой тип крови вам понадобится в случае чрезвычайной ситуации, когда потребуется переливание крови. Однако даже если вы сообщите свою группу крови службам экстренной помощи или врачам, будьте уверены, что они все равно подтвердят вашу группу крови с помощью теста. Если у сотрудников служб экстренной помощи или врачей нет времени, необходимого для определения вашей группы крови, они дадут вам кровь группы O, которая является безопасной для людей с любой группой крови.

Беременность

Знание вашей группы крови может быть очень полезным во время беременности. Во время беременности наличие отрицательного резуса может быть опасным, если у ребенка резус-фактор положительный. Если два типа крови смешаются, это может привести к анемии у ребенка или к тому, что организм матери начнет атаковать кровь ребенка. Резус-отрицательная кровь обычно не является проблемой, за исключением периода беременности, когда кровь ребенка резус-положительная.

Определение рисков опасных заболеваний

Фото: Freepik

Определенные группы крови более подвержены риску возникновения определенных заболеваний пищеварительной системы. Например, научные исследования показывают, что люди с первой группой крови чаще страдают язвами. Кроме того, исследования также показывают связь между группами крови А, В и АВ и повышенным риском рака поджелудочной железы. Наличие одной из этих групп крови не означает, что вам суждено заболеть раком. Тем не менее, это может послужить руководством для принятия дополнительных мер предосторожности, чтобы снизить риск с помощью диеты и образа жизни.

Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Научные исследования показывают, что люди с первой группой крови имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди с другими группами. Опять же, это не означает, что если у вас вторая, третья или четвертая группы крови, то вы обязательно будете страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями, а если у вас кровь группы O, то этого точно не произойдет. Но эта информация по-прежнему полезна и может побудить вас уделять больше внимания своему сердцу посредством здорового питания и образа жизни.

Важно, если вы хотите стать донором

Одна сдача крови может спасти до трех жизней. Доктор Робинс говорит, что если вы хотите стать донором, вам будет полезно узнать, какая у вас группа крови. Некоторые центры сдачи крови отправляют текстовые сообщения бывшим донорам, когда в этом возникает острая необходимость. Если у вас кровь первой группы, вы особенно ценный донор, поскольку все группы крови совместимы с вашей. Однако, если вы не знаете свою группу крови, не позволяйте этому помешать вам стать донором. Поступая так, вы спасете жизни.

Хотя незнание своей группы крови не несет угрозы вашей жизни, оно может дать полезную информацию о вашем здоровье. Ведь чем больше вы знаете о своем теле, тем лучше вы сможете о нем заботиться.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.