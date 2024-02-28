"Пример женщины": Катя Осадчая поздравила маму с днем рождения (фото)

К поздравлениям также присоединился Юрий Горбунов. Он признался, что любит и уважает тещу.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила маму с днем рождения. Снимками с именинницей звезда экрана поделилась в Instagram.

"Я каждый год не устаю повторять, что ты для меня абсолютный пример женщины, идущей в ногу со временем, нужно сесть за руль — хорошо, нужно освоить все гаджеты — конечно, болит спина — йога. И это не о возможностях, это о желании!!!" — написала Катя Осадчая.

В частности, мама троих детей показала несколько снимков с мамой. Именинница позировала со звездной дочерью, домашними любимцами, внуком и цветами.

Катя Осадчая поздравила маму с днем рождения

"Многая лета, Елена Александровна!!! Вы большая молодец! Любим и уважаем!!!" — присоединился к поздравлениям муж Кати Осадчей Юрий Горбунов.

Звездная пара жената с 2017 года и воспитывает двух общих сыновей — Ивана и Даниила. Также у телеведущей есть сын Илья от первого брака, который сейчас учится в США и время от времени видится с мамой и своими маленькими братиками.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: gorbunovyuriy

Напомним, Юрий Горбунов рассказал о кризисах в браке с Осадчей и признался, как они отпраздновали годовщину бракосочетания.

Также Фокус писал о дне рождения старшего сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова.