Как повысить гемоглобин: 6 вкусных фруктов, богатых железом

Дефицит железа — распространенная проблема многих людей. Но прежде чем принимать медикаменты, добавьте в свой рацион фрукты и ягоды, которые естественным образом помогут повысить гемоглобин.

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Поддержание достаточного уровня гемоглобина жизненно важно для общего благополучия. А все потому, что гемоглобин — белок, содержащийся в эритроцитах, помогает переносить кислород из легких в ткани по всему организму. Низкий уровень гемоглобина может привести к усталости, слабости и даже анемии. Все эти симптомы особенно актуальны весной, когда организм испытывает дефицит питательных веществ. Хотя для борьбы с низким гемоглобином обычно назначают добавки железа, включение в свой рацион богатых железом фруктов может быть вкусным и естественным способом профилактики железодефицита. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Все эти фрукты не только богаты железом, но и содержат необходимые витамины и антиоксиданты для поддержания общего состояния здоровья:

Абрикосы

Фото: Freepik

Абрикосы не только вкусные, сладкие и сочные, они еще являются отличным источником железа. Абрикосы также богаты витамином С, который улучшает усвоение железа в организме. Одна чашка нарезанных абрикосов обеспечивает около 13% рекомендуемой суточной нормы железа. Включение в свой рацион этих фруктов, свежих или сушеных, может помочь повысить уровень гемоглобина и одновременно удовлетворить тягу к сладкому.

Чернослив

Чернослив является еще одним отличным фруктом для повышения уровня гемоглобина. Они богаты железом, обеспечивая около 3 мг на чашку фруктов. Кроме того, чернослив содержит клетчатку, калий и витамин К, которые необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Включение чернослива в свой рацион может помочь регулировать уровень гемоглобина и улучшить здоровье сердца.

Гранаты

Фото: Freepik

Гранаты не только вкусный, но и невероятно питательный фрукт. Они богаты железом, его содержание составляет примерно 1,5 мг на 100 грамм. Кроме того, гранаты богаты антиоксидантами, особенно пуникалагинами и антоцианами, которые защищают от окислительного стресса и воспаления. Употребление гранатового сока или добавление свежих зерен граната в салаты может стать вкусным способом повысить уровень гемоглобина и поддержать антиоксидантную защиту организма.

Инжир

Инжир — сладкий и питательный фрукт, который помогает повысить уровень гемоглобина. О является отличным источником железа: около 1 мг на большой инжир. Кроме того, инжир содержит значительное количество клетчатки, калия и кальция, необходимых для поддержания здорового кровяного давления и плотности костей. Добавление свежего или сушеного инжира в хлопья для завтрака или йогурт может стать простым, но эффективным способом увеличить потребление железа и улучшить самочувствие.

Финики

Фото: Freepik

Финики не только вкусны, но и невероятно питательны. Они богаты железом, обеспечивая примерно 1 мг на день. Кроме того, финики богаты клетчаткой, калием и антиоксидантами, такими как флавоноиды и каротиноиды, которые помогают защитить от хронических заболеваний. Перекус финиками или использование их в качестве натурального подсластителя в рецептах может помочь повысить уровень гемоглобина и обеспечить быстрый прилив энергии.

Шелковица

Шелковица известна своими многочисленными преимуществами для здоровья. Она является отличным источником железа, обеспечивая около 2,6 мг на чашку ягод. Кроме того, шелковица богата витамином С, который улучшает усвоение железа, а также ресвератролом — мощным антиоксидантом с противовоспалительными свойствами. Добавление свежей шелковицы в смузи или овсянку также может стать вкусным способом повысить уровень гемоглобина.

Включение в свой рацион фруктов, богатых железом, — простой и естественный способ повысить уровень гемоглобина и поддержать общее состояние здоровья. Наслаждаясь этими фруктами, вы можете увеличить потребление железа, а также получить пользу от набора необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов.

Напомним, эти 5 сухофруктов помогут повысить уровень витамина B12 в организме.

Ранее Фокус писал о том, что адекватный уровень железа обеспечивает энергию, иммунитет и общее благополучие, а его недостаток сильно бьет по вашему здоровью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.