Календарь магнитных бурь на март 2024: самые опасные даты
Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в марте метеозависимым людям — рассказываем дальше.
Когда магнитные бури ожидать в марте?
По данным метеорологов, в марте произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:
- 3-4 марта — слабая магнитная буря;
- 9-10 марта — самая сильная в месяце буря;
- 15-16 марта — буря средней интенсивности;
- 21-22 марта — слабая буря;
- 27-28 марта — магнитная буря средней силы.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Также Фокус писал лунный календарь на март 2024 года