Кортни Кокс показала редкие кадры с бойфрендом (фото)

Звездная пара встречается около восьми лет. Они не часто радуют фанатов совместными появлениями.

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59-летняя американская актриса Кортни Кокс показала редкие кадры со своим бойфрендом. Фото звезда экрана делится в Instagram с 15 млн подписчиков.

В частности, на снимках 47-летний музыкант Джонни Макдейд и его возлюбленная позировала во время отдыха на горнолыжном курорте. После этого Кортни отдыхала на кровати, судя по всему, в отеле. Также актриса показала их с Макдейдом ужин.

"Люди говорят, что мы похожи... поэтому я побрилась", — написала звезда культового сериала "Друзья".

Кортни Кокс и Джонни Макдейд

"Ты дурочка, я тебя люблю!" — шутливо написала в комментариях лучшая подруга Кортни Дженнифер Энистон.

Как известно, Кокс и Макдейд встречаются около восьми лет, однако свой роман пока не скрепили официальным браком. Влюбленные не часто радуют публику своими совместными появлениями.

Ранее актриса говорила с People о перспективе выйти замуж за своего возлюбленного. Тогда она призналась: "Я не знаю. Я точно не против. Я просто не думаю об этом".

Кортни воспитывает дочь Коко от Дэвида Аркетта, с которым была жената с 1999 по 2013 годы.

Кортни Кокс с дочерью Коко Фото: Getty Images

Напомним, Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения.

Также Фокус писал о реакции Кортни Кокс на смерть Мэттью Перри.