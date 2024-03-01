"Хозяин сердец": украинцы выбрали самого сексуального актера (фото)

Победителем стал актер театра и кино Алексей Гнатковский. Второе место занял писатель и военный Артем Чех. А "бронзу" получил музыкант, лидер группы Kozak System Иван Лене.

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Украинский актер Алексей Гнатковский, сыгравший главную роль в фильме "Довбуш" был признан самым сексуальным артистом года и получил премию "Золотой лифон". Об этом организаторы премии сообщили на странице в Facebook.

По словам организаторов, в этом сезоне они думали над тем, актуальна ли премия "Золотой лифон" вообще на данный момент. Однако посмотрев фильм "Довбуш" с Гнатковским в главной роли решили, что "зачем вообще Золотой Лифон, если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский".

"Хозяин наших сердец и влажных простыней, который пленил души. Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Глаза — отдельный мир, безграничные до безумия. Голос — бархатный. Харизма — надлежащего размера. Ой, правильнее — масштаба. Актерская игра, завораживающая и влюбляющая. Сознательность и ответственность. Большой талант импровизации, изобретательность, острый ум. И чувство юмора — потому что без этого секс-символом не станешь", — так охарактеризовали победителя организаторы премии.

Также они пожелали Гнатковскому новых ролей, чтобы он еще больше радовал зрителей на экране и сцене.

Алексея Гнатковского назвали самым сексуальным актером Украины в 2024 году Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy Алексея Гнатковского назвали самым сексуальным актером Украины в 2024 году Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy

Кто такой Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский родился 9 ноября 1985 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника по специальности "Политология", позже окончил театральное отделение Института искусств этого же университета. Еще студентом его приняли в театр в качестве артиста балета и артиста вспомогательного состава.

После завершения учебы в Институте искусств в 2008 году стал артистом драмы Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Широкую известность актер приобрел после роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш" режиссера Олеся Санина.

Алексей Гнатковский стал известен после роли в украинской картине "Довбуш" Фото: Facebook / Oleksiy Gnatkovskiy

Кто еще получил премию "Золото лифон" в 2024 году

писатель и военный Артем Чех;

музыкант, лидер группы Kozak System Иван Лене;

писатель, волонтер и рокер Сергей Жадан;

поет и военный Артем Полежака;

музыкант военный Юрко Юркеш Юрченко;

музыкант, лидер группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин;

поэт и военный Павел Вышебаба;

актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев;

поэт и военный Дмитрий Лазуткин;

актер театра и кино Тарас Цымбалюк;

поэт и военный Александр Лысак;

фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин;

писатель и военный Василий Поддубный;

журналист и литературовед Павел Казарин;

солист группы Schmalgauzen Михаил Матюхин;

поэт Павел Коробчук;

поэт и военный Игорь Митров;

писатель и волонтер Андрей Любка;

писатель, музыкант, журналист, волонтер Руслан Горовой.

Напомним, в начале ноября 2023 года журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. Титул получил 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси, больше всего известный зрителям в роли доктора Дерека Шепарда в сериале "Анатомия страсти".

Ранее мы также писали о том, что самый сексуальный мужчина в мире женился. Роскошную свадьбу сыграли в Марракеше, Марокко. Торжества длились три дня — накануне бракосочетания гости посетили торжественный обед и вечеринку в арабском стиле.