"Золотой лифон" назвал самого сексуального культурного деятеля 2021 года

Народную награду получил "поэт, совершивший каминаут зрелого мужчины".

Самым сексуальным деятелем украинской культуры 2021 стал 59-летний поэт Юрий Издрык. Он победил в голосовании народной награды "Золотой Лифон".

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В прошлом году Юрий Издрик удивил публику книгой Naked One с отметкой 18+, в которой откровенна не только поэзия, но и обнаженные фотографии автора.

"Автор Той Самой Книги, которую мы так и не смогли прочесть. Каждый раз отвлекались на иллюстрации.

Эротическая фотосессия, лишившая сна всех нас. Не повторять в реальной жизни! Ибо это неповторимое. Мужчина, рядом с которым теряются мысли, прячутся слова, тупятся ножи.

Смелость. Откровенность. Чувствительность. Искренность. Стиль и вкус", — так пишут о победителе организаторы "Золотого лифона".

Также Издрика назвали "храбрецом, который отважился послать дикпики всей стране", "мужчиной, который чувствует Женщину, умеет видеть и любить", "поэтом, совершившим каминаут зрелого мужчину".

Что думает о премии Юрий Издрык?

Поэт уже прокомментировал награждение народной премией.

"Ну что сказать… Э-эх, девочки, где вы были, когда папа был молод и резв?

Но все равно приятно. Спасибо вам, дорогие и невидимые (уходит шаркающей походкой, идет за кулисы пить кефир и полоскать вставные челюсти)",- написал Издрик на своей странице в Facebook.

Прошлые два года победителем "Золотого лифона" неизменно становился поэт Сергей Жадан, в этом году он получил "Серебряный лифон", так как занял второе место. Всего на премию номинировали 106 украинских деятелей культуры. Интересно, что семеро из десяти наиболее привлекательных деятелей украинской культуры имеют усы. В список номинантов 2021 года также вошли: путешественник, писатель, видеоблогер Валерий Маркус; писатель Юрий Андрухович; кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев; писатель и художник Иван Семесюк; музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо; музыкант, вокалист группы "Тартак" Сергей Строян; музыкант, фронтмен группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта; музыкант Александр Положинский; кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев; музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк; музыкант, гитарист группы Karna Влад Ярун; писатель и художник Лесь Подервянский; музыкант Арсен Мирзоян; музыкант и актер театра "Арабески" Мисько Барбара.

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